金州勇士隊在季後賽失利後，休賽季的補強與續約作業隨即展開。目前球團最迫切的任務之一，便是如何留住即將成為自由球員的拉脫維亞長人「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。儘管外界認為勇士隊對其展現濃厚留人興趣，但波爾辛吉斯本人近期在受訪時卻拋出了「風向球」，表示對於未來動向尚未有定論。根據《Heavy Sports》訪問匿名高管得到的消息，勇士可能得出高於中產特例的合約才能留住波爾辛吉斯，價碼可能落在2年3500萬美元（約合新台幣11億元）左右。
傷病隱憂仍在 勇士仍視其為禁區關鍵
波爾辛吉斯是勇士隊在選秀交易日送出庫明加（Jonathan Kuminga）後換得的核心戰力。雖然他在加盟勇士後仍飽受背傷、小腿傷勢困擾，導致出賽數僅有一半，但在上場的15場比賽中，波爾辛吉斯繳出場均16.1分、5.3籃板的表現，其7呎3吋的投射能力與護框威懾力，仍被視為能與柯瑞（Stephen Curry）搭檔的「獨角獸」戰力。
在接受《加州郵報》記者羅琳（Melissa Rohlin）採訪時，波爾辛吉斯被問及是否會續留灣區。他坦言：「這是個好問題。我確實很喜歡這裡，對球團和隊友沒有半點怨言。但因為我今年過得起伏不定，我打算在休賽季退後一步，看清全局後再決定最適合自己的方向。」這番言論也引發外界熱議，擔心他是否會考慮重返歐洲聯賽或甚至退役。
勇士恐得開高於市價 2年3500萬美元的博弈
根據一名匿名總經理向媒體透露，波爾辛吉斯在自由市場上至少能獲得一份起薪1500萬美元的「中產特例」合約。為了確保這位長人續留，勇士隊恐怕必須開出優於市場行情的價格。
美媒推估，勇士隊若要留人，最可能的報價將落在「2年3500萬美元」左右。這份合約不僅能展現誠意，讓波爾辛吉斯感受到待遇優於其他球隊，同時勇士隊也可能在第二年加入「球隊選項」，以保護球隊在波爾辛吉斯再度受傷時的財務風險。
對於勇士隊而言，波爾辛吉斯是禁區高度的最後保障，但也同時是一場昂貴的賭博。
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波爾辛吉斯是勇士隊在選秀交易日送出庫明加（Jonathan Kuminga）後換得的核心戰力。雖然他在加盟勇士後仍飽受背傷、小腿傷勢困擾，導致出賽數僅有一半，但在上場的15場比賽中，波爾辛吉斯繳出場均16.1分、5.3籃板的表現，其7呎3吋的投射能力與護框威懾力，仍被視為能與柯瑞（Stephen Curry）搭檔的「獨角獸」戰力。
在接受《加州郵報》記者羅琳（Melissa Rohlin）採訪時，波爾辛吉斯被問及是否會續留灣區。他坦言：「這是個好問題。我確實很喜歡這裡，對球團和隊友沒有半點怨言。但因為我今年過得起伏不定，我打算在休賽季退後一步，看清全局後再決定最適合自己的方向。」這番言論也引發外界熱議，擔心他是否會考慮重返歐洲聯賽或甚至退役。
勇士恐得開高於市價 2年3500萬美元的博弈
根據一名匿名總經理向媒體透露，波爾辛吉斯在自由市場上至少能獲得一份起薪1500萬美元的「中產特例」合約。為了確保這位長人續留，勇士隊恐怕必須開出優於市場行情的價格。
美媒推估，勇士隊若要留人，最可能的報價將落在「2年3500萬美元」左右。這份合約不僅能展現誠意，讓波爾辛吉斯感受到待遇優於其他球隊，同時勇士隊也可能在第二年加入「球隊選項」，以保護球隊在波爾辛吉斯再度受傷時的財務風險。
對於勇士隊而言，波爾辛吉斯是禁區高度的最後保障，但也同時是一場昂貴的賭博。