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馬來西亞檳州警方近期破獲一個跨國網路詐騙集團，該集團透過設立假的臉書帳號進行詐騙，主要鎖定中國、日本、台灣與越南等地受害者，警方共逮捕11名涉案人士，其中包含2名台灣男子，最高將處10年徒刑，並外加鞭刑。根據星洲網等媒體報導，檳州總警長拿督阿茲茲在文告中指出，檳州警方商業罪案調查組於本月17日（週五）採取突擊行動，前往雙溪里蒙（Sungai Gelugor）一帶的某公寓單位進行搜查，成功瓦解該詐騙據點。報導提到，該詐騙集團自2026年4月初開始活躍，集團成員在電話客服中心扮演客服人員的角色，透過開設假臉書帳號，專門針對中國、日本、台灣及越南的民眾進行詐騙。警方在行動中逮捕了11名年齡介於21至56歲的嫌犯，成員組成包括3名中國籍男子、2名台灣籍男子、2名越南籍男子、1名越南籍女子、1名日本籍男子、2名馬來西亞本地男子。警方在現場查獲了包括12台手機、1台平板電腦、1台筆記型電腦、2台電腦主機、1台路由器等多項設備，以及部分屋內鑰匙、帳單和筆記本等證物。目前所有嫌犯已被警方延長扣留以完成調查，警方援引刑事法典第420條文（詐騙）展開調查，一旦罪名成立，涉案者將面臨不少於1年或不超過10年的監禁，再加上罰款及鞭笞。