左腿筋二級拉傷缺陣的當家球星唐西奇（Luka Doncic），復原進度極其樂觀，目前內部設定的回歸目標日為5月1日。若進度順利，唐西奇將有機會在與火箭隊的首輪系列賽後段正式復出。

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多份報告指出其回歸目標定在5月1日，也就是在湖人隊慘敗給奧克拉荷馬城雷霆隊的比賽中受傷後大約四周。這意味著他可能在對陣火箭隊的系列賽中段或末段披掛上陣。」

▲雖然《國際財經時報》指出唐西奇截至今日尚未恢復跑步訓練，但報導強調他的歸期已「近在咫尺」。（圖／路透／達志影像）

系列賽第五戰將於4月29日舉行，5月1日是第6戰的開打時間，屆時唐西奇受傷將滿一個月，這與醫學建議的二級腿筋傷勢3至6周恢復期相符。若湖人能繼續維持競爭力，5月1日左右的回歸將成為球隊晉級後的強心針。