洛杉磯湖人隊在季後賽首戰擊敗休士頓火箭隊後，再次迎來重大的戰力利多。根據《國際商業時報》最新消息指出，因左腿筋二級拉傷缺陣的當家球星唐西奇（Luka Doncic），復原進度極其樂觀，目前內部設定的回歸目標日為5月1日。若進度順利，唐西奇將有機會在與火箭隊的首輪系列賽後段正式復出。
「內部人士透露，這次海外之旅或許能讓唐西奇的恢復期縮短數天甚至一周。通常情況下，二級腿筋拉傷會讓NBA球員缺席3到6周——歷史數據顯示平均恢復時間約為35天，且再次受傷的風險較高——但唐西奇奇積極的康復方案讓人對他抱有樂觀態度。一位湖人隊內部人士指出，唐西奇的預計復出時間比里夫斯更短，這意味著他有可能比里夫斯更早回歸。」《國際財經時報》記者Chris Walker在一篇文章中如此寫道。
唐西奇傷情回顧 西班牙祕密特訓奏效
唐西奇是在4月2日對陣雷霆隊時受傷，至今已進入康復第17天。為了縮短傷停時間，他此前特別前往西班牙接受特殊放射治療，本周已返抵洛杉磯與球隊會合。
雖然《國際財經時報》指出唐西奇截至今日尚未恢復跑步訓練，但報導強調他的歸期已「近在咫尺」。內文提到：「多份報告指出其回歸目標定在5月1日，也就是在湖人隊慘敗給奧克拉荷馬城雷霆隊的比賽中受傷後大約四周。這意味著他可能在對陣火箭隊的系列賽中段或末段披掛上陣。」
湖人首戰開紅盤 為唐西奇爭取復原空間
湖人隊昨日在主場趁著火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）缺陣之際搶下首勝，這對唐西奇的回歸計畫至關重要。由於系列賽戰線拉長，湖人球團將有更多餘裕讓唐西奇完全康復，而不必被迫提前復出冒著傷勢加劇的風險。
根據賽程安排，系列賽第五戰將於4月29日舉行，5月1日是第6戰的開打時間，屆時唐西奇受傷將滿一個月，這與醫學建議的二級腿筋傷勢3至6周恢復期相符。若湖人能繼續維持競爭力，5月1日左右的回歸將成為球隊晉級後的強心針。
瑞迪克保持沉默 預計周二進行重新評估
儘管外界消息樂觀，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）對外仍保持謹慎。瑞迪克表示，在本周之前不會有正式的更新報告。然而，隨著唐西奇回到洛杉磯，醫療團隊預計將於周二對他的腿筋傷勢進行重新評估，屆時將有更明確的復健計畫。
湖人最新傷兵名單狀況
除了唐西奇外，後衛里夫斯（Austin Reaves）因二級斜肌受傷，復原進度慢於唐西奇，預計仍需數周觀察，回歸日可能落在首輪末段或次輪。火箭隊方面，杜蘭特膝蓋傷勢狀況不穩定，是否能在第二戰回歸將直接影響湖人目前的戰略佈署。
隨著首戰告捷與唐西奇的回歸日期漸趨明朗，湖人隊在季後賽的爭冠前景已從兩週前的陰霾中重現曙光。雙方系列賽第二戰將於台灣時間週三（21日）繼續在洛杉磯舉行。
我是廣告 請繼續往下閱讀
唐西奇傷情回顧 西班牙祕密特訓奏效
唐西奇是在4月2日對陣雷霆隊時受傷，至今已進入康復第17天。為了縮短傷停時間，他此前特別前往西班牙接受特殊放射治療，本周已返抵洛杉磯與球隊會合。
雖然《國際財經時報》指出唐西奇截至今日尚未恢復跑步訓練，但報導強調他的歸期已「近在咫尺」。內文提到：「多份報告指出其回歸目標定在5月1日，也就是在湖人隊慘敗給奧克拉荷馬城雷霆隊的比賽中受傷後大約四周。這意味著他可能在對陣火箭隊的系列賽中段或末段披掛上陣。」
湖人隊昨日在主場趁著火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）缺陣之際搶下首勝，這對唐西奇的回歸計畫至關重要。由於系列賽戰線拉長，湖人球團將有更多餘裕讓唐西奇完全康復，而不必被迫提前復出冒著傷勢加劇的風險。
根據賽程安排，系列賽第五戰將於4月29日舉行，5月1日是第6戰的開打時間，屆時唐西奇受傷將滿一個月，這與醫學建議的二級腿筋傷勢3至6周恢復期相符。若湖人能繼續維持競爭力，5月1日左右的回歸將成為球隊晉級後的強心針。
瑞迪克保持沉默 預計周二進行重新評估
儘管外界消息樂觀，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）對外仍保持謹慎。瑞迪克表示，在本周之前不會有正式的更新報告。然而，隨著唐西奇回到洛杉磯，醫療團隊預計將於周二對他的腿筋傷勢進行重新評估，屆時將有更明確的復健計畫。
湖人最新傷兵名單狀況
除了唐西奇外，後衛里夫斯（Austin Reaves）因二級斜肌受傷，復原進度慢於唐西奇，預計仍需數周觀察，回歸日可能落在首輪末段或次輪。火箭隊方面，杜蘭特膝蓋傷勢狀況不穩定，是否能在第二戰回歸將直接影響湖人目前的戰略佈署。
隨著首戰告捷與唐西奇的回歸日期漸趨明朗，湖人隊在季後賽的爭冠前景已從兩週前的陰霾中重現曙光。雙方系列賽第二戰將於台灣時間週三（21日）繼續在洛杉磯舉行。