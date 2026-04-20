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📍2026穀雨在今天！穀雨由來、意義一次看

▲穀雨節氣通常位在國曆4月20日或21日到來，穀雨是春天最後一個節氣，象徵春天將盡、初夏將至。（圖／農業部）

📍穀雨禁忌！忌生氣、減少衣物：穀雨貼4眉角注意

▲節氣穀當天因天氣忽冷忽熱，恐會讓人脾氣較差，一旦動怒容易恐犯下不可逆的錯誤。（圖／取自unsplash）

📍穀雨開運法！88元硬幣補財庫、穀雨貼黏5處避邪

🟡88元硬幣開運法

▲穀雨當天可以準備一碗生米，在米中放入88元硬幣，並挑對吉時向上天祈求財運爆發。（示意圖／NOWNEWS資料照）

🟡穀雨貼5招補財避邪

▲在穀雨交節氣當天，將穀雨貼或鍾馗法相小卡放入辦公室抽屜、資料夾中，可助化解人際紛爭、穩定事業運 。（圖／取自photoAC）

2026穀雨節氣於今（20）日到來，穀雨象徵春天即將結束，代表初夏將至、氣溫回升，但根據命理專家柯柏成、小孟老師表示，《NOWNEWS今日新聞》整理穀雨由來、穀雨禁忌、穀雨開運法等資訊，帶領讀者一次讀懂穀雨是什麼。2026年穀雨節氣在4月20日早上9時38分51秒交節氣，穀雨是二十四節氣中春季的最後一個節氣，太陽到達黃經30度時即為穀雨，其象徵寒潮結束、氣溫升高，雨水充足利於百穀生長。根據民間傳說，倉頡造字造福萬民，感動上天，在4月中旬降下穀米雨，後續為了紀念倉頡，因此將此日訂為穀雨日。穀雨日天氣忽冷忽熱因此脾氣較差，一旦動怒容易犯下不可逆的錯誤。穀雨日天氣早熱晚涼，不宜收太多衣物，以免身體著涼感冒。穀雨日是撲滅害蟲的時刻，因此前往害蟲較多的山區森林，容易被害蟲叮咬，建議避開森林與雨林之地。穀雨日容易下雨，也容易忽冷忽熱，濕氣較重，因此要注意多加除濕，以免引發痛風。穀雨日濕氣重，用電要小心，尤其電器用品容易受潮，或者使用電器用品容易觸電。穀雨日濕氣重，易引發傳染疾病，需要注意社交距離，以避免傳染病發生。穀雨日易下雨，前往山上要注意容易天雨路滑，易跌倒摔倒，建議避免前往山區。穀雨貼不倒貼、不破損，確保其驅邪納祥之力不受損，春聯的春字可以倒貼，但僅此而已，穀雨貼一旦天地倒反，想防的事情反而會適得其反。若家中有人屬蛇，應避免張貼時直接觸碰「除五毒」類穀雨貼，以防引動本命煞，請其他生肖的家人代貼即可。穀雨貼為年度節令專用，不可跨年使用或反覆張貼，每年穀雨前應更換新貼，象徵辭舊迎新。去年的穀雨貼不可丟進垃圾桶，應於今年穀雨前焚化處理，灰燼撒於樹下或牆角，寓意歸於自然、不留煞氣。準備一碗生米，米中放88元硬幣，選穀雨當日早上9時～11時，向天外祈求財運大發。此碗米為馬年穀雨米，求完後放在書桌上，男左女右，放1天後倒掉，硬幣拿去捐款，能讓你財運大開，有施必有得。根據命理專家柯柏成表示，穀雨貼在古代是用來禁五毒（蝎、蛇、蜈蚣、蟾蜍、蜘蛛）進入住家而造成危害，民俗上也延伸出用來驅散小人是非的功能，大致上穀雨貼的主題為「神雞捉蠍」、「天師斬五毒」、「童子騎獅」、「鍾馗捉鬼」等，在民俗上藉由張貼位置不同，所象徵的意義也有所差別。古時人們會在穀雨日將天師符或「禁蠍」符貼於大門或房門上，稱為「禁蠍」。目的是阻止毒蟲入屋，同時借神力震懾外邪，保護全家平安，常見圖案如張天師持劍鎮五毒、神雞啄蠍。尤其是靠近廚房、儲物間、窗邊等易藏蟲之處，可貼“穀雨貼”以「清除害蟲」，若家中曾發現蠍子、蜈蚣等，可在其出沒處附近張貼，象徵性清除隱患。有專用於臥室的穀雨貼，上書「此貼臥房大吉利」，貼於臥房門上，保夜間安睡無擾。現代可將鍾馗畫像或小型穀雨貼放入床頭櫃、衣櫃內，寓意驅除「暗小人」、提升睡眠品質。隨著習俗演化，穀雨貼的「驅五毒」被引申為「防小人」。在穀雨交節氣當天，將穀雨貼或鍾馗法相小卡放入辦公室抽屜、資料夾中，可助化解人際紛爭、穩定事業運 。若庭院中有明顯蟲洞、牆縫等藏匿點，可將穀雨貼直接貼於其上，或焚燒後撒灰於周圍，象徵徹底清除蟲患。