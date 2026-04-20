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▲中信兄弟主砲許基宏，回歸一軍至今3場，累積12打數3安打、1打點，仍在調整手感。（圖／中信兄弟提供）

▲台鋼雄鷹2024年加入一軍以來，每年戰績都在穩步提升，本季打完前16場，甚至並列第一。（圖／台鋼雄鷹提供） ▲味全龍季前找來梅賽鍶等強大洋投，搭配穩定的本土牛棚戰力，無敵投手群發威，至今強勢霸佔榜首。（圖／味全龍提供）



2026年中華職棒開打近1個月，如今各隊戰績排名的領先梯隊已逐漸展露頭角，A段班排名更罕見大洗牌，味全龍、台鋼雄鷹龍頭爭得兇，富邦悍將也在領先群，去年總冠軍對戰組合樂天桃猿、中信兄弟則位居5、6名，6隊排名相比過去2季幾乎「倒過來」。按照此態勢，今年有望成為6隊規模以來，各隊排名變化最多的一季，其中過去2年全年戰績第一的常勝軍中信兄弟，開季戰績掙扎最讓人意外。目前各隊都打完14到16場，下周結束就走完上半季三分之一，味全、台鋼靠著近期連勝輪流佔據第一，開季前2周曾短暫登頂的富邦，勝差也僅有1.5場，仍在領先集團中，但排名第4的統一獅就有2.5場勝差，想達成上半季冠軍4連霸有難度，而近年季後賽常客樂天、兄弟更分居倒數兩名，且與第一的勝差已分別有4場與7場，短期內幾乎難翻盤。中職自從2024年重現6隊規模後，4個半季中，有3季都是兄弟、統一獅與樂天霸佔前3名，但今年打到現在排名翻過來，反倒是過去兩年4、5、6名的台鋼、味全與富邦，全數轉生A段班。翻開《野球革命》數據，台鋼雄鷹開季讓人驚豔，在少一位洋將名額、主戰捕手張肇元報銷情況下，開季至今投打成績都名列前茅，團隊打擊OPS+116.6排第一，投手ERA+116.7則高居第2。至於味全龍則無愧「投手王國」名號，靠著浮誇的投手ERA+165.4、團隊防禦率2.07強勢霸佔首位，富邦悍將則擁有中職最可怕的中心棒次范國宸、張育成，助隊打下無數關鍵勝利，全新教練團調度、用人也耳目一新。台鋼雄鷹、味全龍與富邦悍將得以徹底翻身，與傳統強權戰力不穩也有關係，統一獅過去2年陸續送走全聯盟最好的本土投手跟打者，加上陳傑憲、林佳緯主力受傷，樂天桃猿同樣有主力老化與傷病影響，至於中信兄弟雖同樣有傷兵原因，但陣容相對齊全的他們，開季前仍被外界看好至少能穩定維持A段班，結果開季前15場竟只拿到3勝。話說如此，但隨著許基宏、岳政華等主力野手歸隊，如今102.5的團隊OPS+仍有望上修，而投手端則期待吳俊偉、黃恩賜等大將回歸牛棚穩住局面，整體而言，賽季還處於前半段，中信兄弟仍有一戰本錢。