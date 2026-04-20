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▲張柏芝（左）被網友懷疑和謝霆鋒（右）穿的是同一件迷彩外套，傳他們「世紀復合」，兩人都已經否認。（圖／摘自微博）

▲謝霆鋒（上）與張柏芝（下）被發現疑似在上海的同一間飯店入住，連陽台後的背景都一樣。（圖／摘自微博）

▲張柏芝（如圖）近年來的生活重心除了工作，就是照顧兒子，對於和謝霆鋒復合的傳聞嗤之以鼻。（圖／摘自張柏芝微博）

▲謝霆鋒戴26年前定情信物 低調放閃王菲。（圖／翻攝自微博＠芒果撈小萌主）

張柏芝與謝霆鋒離婚快要滿15年，彼此生活除了兩個兒子外早就不太有交集，網友卻偏偏不肯放下。近日在討論區上又出現有人比對他們近年來的行蹤，從穿的衣服、住的飯店，甚至收藏的玩具等細節，認定他們「世紀復合」，最新「鐵證」是兩人都曾經穿了同一牌、同一款的迷彩外套，連領口磨損位置等都差不多一樣，網友堅信是他們穿的就是同一件。張柏芝後來在直播中白眼說道：「我缺的是牙刷，不是老公。」謝霆鋒也無奈稱這種東西半年就來一次。華人演藝界永遠的三角糾纏：謝霆鋒、張柏芝、王菲，早在10多年前就以鋒菲復合作為句點，張柏芝確定帶著兒子們過生活，只是力挺她和謝霆鋒的粉絲們，始終不願意接受。最新的「世紀復合」傳聞，來自於有人將他倆在這幾年來的生活照片、短片等做比對，竟然發現他們疑似穿了同一件迷彩外套，不同的是謝霆鋒穿去滑雪，張柏芝則是穿著它在街拍照亮相，網友誇張形容：「這要不是同一件，就把螢幕吃了。」後來還有他們疑似在上海工作時，入住同一家酒店的同一款套房，甚至經過比對，發現他們在酒店陽台拍的照片，背景一樣，連他們站的位置與姿勢高度都頗為相似。最後則是謝霆鋒的朋友送給他限量版的潮牌玩具，他才在網上秀出來沒多久，張柏芝的居家Vlog就出現一模一樣的玩具，還對著鏡頭表示：「打算每天跟他拿一隻，直到他沒有為止。」這個身分不明「他」字，也有人認為就是謝霆鋒。可惜粉絲們腦補半天，當事人並沒有這個意思，謝霆鋒無奈稱這類的傳聞：「半年就來一次。」他還秀出跟王菲熱戀時的定情手鐲，顯示沒有跟前妻復合的打算、彼此之間的情分真的已經回不去，現在就剩下兒子讓他們還是家人而已。張柏芝則是很明確稱自己只缺牙刷、不缺老公，同樣打槍「世紀復合」的說法。她的小兒子生父身分到現在仍未公開，曾經有人懷疑是謝霆鋒，已經被謝霆鋒否認，兩人不管怎麼看，都沒有復合的可能。張柏芝近來的生活重心，還是在兒子們身上，老大Lucas已經在澳洲念書，她在農曆年前幫忙他安頓好在當地的一切，之後又陪了老二Quintus去西班牙打排球賽，最小的兒子Marcus則中、粵、英3種語言都通，網友稱讚她把孩子們都教得很好，樂見她分享親子相處的溫馨畫面，要不要再跟前夫復合，其實也不一定很重要了。