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美國中央司令部（CENTCOM）證實

美國總統川普（Donald Trump）當地時間19日在自家社群平台發文，踢爆有一艘伊朗貨船，在阿曼灣試圖突破美軍封鎖，因而遭到開火及扣押。川普在「真相社群」（Truth Social）宣布，這艘懸掛伊朗國旗、名為「圖斯卡號」（TOUSKA）的貨船，試圖突破美軍對伊朗港口的海上封鎖，透露該貨船長近900英尺，重量幾乎與一艘航空母艦相當，過往已有非法活動紀錄並遭美國財政部列入制裁名單。川普並進一步披露細節，聲稱美國海軍飛彈驅逐艦「斯普魯恩斯號」（USS SPRUANCE）在阿曼灣攔截了圖斯卡號，先是發出警告、要求對方停船但遭到拒絕後，開火損毀其機艙，導致圖斯卡號無法繼續航行。目前，美國海軍陸戰隊已完全控制該船，並登船檢查物品。CENTOM當天也發文證實攔截該艘貨船並發布相關畫面。CENTOM指出，美軍已多次發出警告，並告知圖斯卡號違反了美國封鎖令，但在長達6個小時的時間裡，圖斯卡號船員對這些警告置若罔聞，「斯普魯恩斯號」便使用其5吋MK 45艦砲朝對方的機艙發射砲彈，推進系統癱瘓。美國海軍陸戰隊第31遠征部隊隊員，隨後登上圖斯卡號，該船目前正遭美方扣押中。CENTOM強調，美軍採取了審慎、專業且適度的行動，以確保伊朗遵守規定。而自這波封鎖開始以來，美軍已下令25艘商船掉頭或返回伊朗港口。