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美國路易斯安那州的什里夫波特市（Shreveport），當地時間週日凌晨驚爆恐怖槍擊，造成8名兒童死亡，另有數人受傷。當局聲稱慘案涉及家族糾紛，槍手在駕車逃逸的過程中遭警方擊斃，有美媒指出，這是美國自2024年1月以來，最致命的大規模槍擊事件。根據《CNN》、《路透社》報導，當地警方於週日清晨約6點接獲報案，稱雪松林社區（Cedar Grove community）發生槍擊，趕往現場後，在該社區的3處住宅中接連發現受害者，現場慘不忍睹。什里夫波特市警方已確認，槍手名為埃爾金斯（Shamar Elkins），他在作案後劫持車輛後，逃竄至鄰近地區，最後被警方擊斃，透露被槍殺的兒童年齡介於1歲至14歲之間。什里夫波特市市長阿塞諾（Tom Arceneaux）表示，這起事件除了造成8名兒童身亡，另外還有2名成年女性、1名青少年受傷，其中2女傷勢危重，形容槍擊案的發生讓整座城市都感到震驚：「它影響到我們所有人。」調查人員認為，槍手與部分受害者存在親屬關係，正在勘查現場、收集更多資訊，以釐清犯案原因。原文連結：