中東緊張局勢未解，繼第1輪談判無果後，美國總統川普（Donald Trump）19日宣稱，美國的代表團將再次前往巴基斯坦首都-伊斯蘭馬巴德，準備與伊朗展開第2輪磋商，不過有伊朗媒體指出，德黑蘭方面尚未決定是否派人出席。
川普週日在社群平台發文，宣布美方代表團將於美國時間20日晚間抵達伊斯蘭馬巴德，警告這是給伊朗的最後機會，「美國好說話」的日子已經結束，若伊朗再不同意達成並簽署協議，整個國家都將被轟炸，伊朗的發電廠、橋樑等重要設施都將成為目標。
然而，據伊朗官媒《IRNA》報導，德黑蘭拒絕參加第2輪談判，有關第2輪談判將登場的消息都是錯的，指控美方提出的要求太過份、不切實際，立場一直在變還自相矛盾，一邊說要談，一邊卻繼續對伊朗實施海上封鎖，違反停火協議，阻礙雙方談判取得進展。
伊朗半官方《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News Agency）也表示，伊朗認為重新開打的可能性高於繼續談判，已為重燃戰火做好準備，強調只要美國仍在對伊朗實施海上封鎖，就不會有任何會談舉行，已透過居中協調的巴基斯坦向美國官員傳達立場。
另一方面，巴基斯坦總理夏里夫（Shehbaz Sharif）週日表示，已與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）針對中東局勢通話，巴基斯坦將會繼續扮演和平與區域穩定促進者的角色。
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然而，據伊朗官媒《IRNA》報導，德黑蘭拒絕參加第2輪談判，有關第2輪談判將登場的消息都是錯的，指控美方提出的要求太過份、不切實際，立場一直在變還自相矛盾，一邊說要談，一邊卻繼續對伊朗實施海上封鎖，違反停火協議，阻礙雙方談判取得進展。
另一方面，巴基斯坦總理夏里夫（Shehbaz Sharif）週日表示，已與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）針對中東局勢通話，巴基斯坦將會繼續扮演和平與區域穩定促進者的角色。
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