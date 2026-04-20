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▲吳鳳這次參加遶境還將代表土耳其國際媒體進行拍攝跟紀錄。（圖／吳鳳臉書）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境17日啟程，土耳其籍男星吳鳳也前去共襄盛舉，他發文表示自己今年又成功扛到媽祖鑾轎。吳鳳也透露現場許多人都想要靠近媽祖婆，他蹲點2小時才等到這個機會，讓他感動直呼：「」他也承諾接下來要介紹媽祖給土耳其媒體認識，這篇國際新聞出爐後就會跟台灣粉絲分享。吳鳳18日在臉書發文，分享自己成功扛到媽祖神轎的喜悅，「」。吳鳳說自己當天在現場等了2個多小時才等到這個機會，路上也跟許多熱情的粉絲拍了照片，讓他再次感受到自己已成為台灣的一份子，吳鳳也透露自己接下來要準備國際報導，跟土耳其媒體介紹媽祖，「等新聞出來我會跟大家分享」。吳鳳2012年因擔任旅遊節目《愛玩客》主持人，當時就跟過媽祖遶境，也成功扛到神轎，這次再度與媽祖近距離接觸，讓他內心深受感動。而他早在正式出發前，就在臉書透露，今年為了慶祝來台20周年，有更特別的遶境準備，「」。想必外媒在吳鳳的介紹下，一定能更認識台灣。而大甲媽這次遶境日程長達9天8夜，吳鳳說自己跟走了2天，接下來必須要回去照顧家人、繼續工作，所以沒辦法走到底，但他很謝謝沿途民眾對他的支持和鼓勵，「我會繼續努力。祝福所有繼續走路的信徒們，你們很棒，媽祖保佑大家！」粉絲看了也紛紛留言：「謝謝吳鳳的親切跟滿滿的笑容跟溫度」、「偶遇吳鳳本人幽默風趣超級親切」、「太棒了～也謝謝你愛台灣」、「媽祖保佑你全家平安健康，謝謝您對台灣所做的一切」。