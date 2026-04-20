前氣象局長鄭明典昨（19）日在臉書粉專發文表示，從衛星雲圖觀察，越南、中國及東南亞地區紫色雲區擴大，代表對流增強，這正是季節交替的重要訊號。中央氣象署則指出，本周天氣將由晴轉雨，周三前仍偏穩定，周四起鋒面接近，降雨明顯增加。周五至周六鋒面通過並伴隨華南雲雨區影響，中部以北雨勢最明顯，並可能出現短時強降雨與強陣風，氣溫也將隨東北季風下降。
對流雲系增強！鄭明典：季節轉變訊號明確
鄭明典19日下午發文表示，從紅外線色調強化雲圖來看，紫色代表雲頂高度高，象徵對流旺盛，而近期在越南、中國，甚至延伸至寮國、泰國一帶，紫色區域明顯增多，顯示大氣能量正在累積並釋放，屬於典型的季節轉換徵兆，「雲圖中紫色越來越多！」
天氣由晴轉雨！周四後降雨明顯 中部以北防劇烈天氣
氣象署指出，本周前段水氣偏少，天氣仍以晴到多雲為主。周一至周三（20日至22日）期間，各地大致穩定，西半部多為晴朗天氣，東半部與迎風面地區偶有短暫陣雨，午後大台北、南投、宜花及中南部山區也可能出現局部降雨。
氣溫方面，西半部約30至32度，局部可達33至34度，南部內陸甚至可能出現36度高溫；清晨低溫北部及宜蘭約18至20度，其餘地區21至23度，日夜溫差明顯。澎湖則是23至28度、金門20至26度、馬祖18至24度，整體以晴到多雲為主，但隨時間推進，天氣將逐步轉變。
氣象署表示，周四（23日）起鋒面逐漸接近並通過，降雨機率明顯提升。馬祖將率先出現雷陣雨，台灣本島及澎湖、金門也會由北向南轉為短暫雷陣雨，且越晚雨勢越明顯。鋒面抵達前氣溫仍偏悶熱，尤其台東因位於背風面，高溫可達34度，局部甚至上看36度，並有焚風發生機率。
進入周五至周六（24日至25日），鋒面通過後加上華南雲雨區接續影響，台灣本島及離島地區降雨更趨普遍，尤其中部以北雨勢最為顯著。隨著雲量增加及東北季風增強，周末各地氣溫也將明顯下降，整體體感由悶熱轉為偏涼。
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鄭明典19日下午發文表示，從紅外線色調強化雲圖來看，紫色代表雲頂高度高，象徵對流旺盛，而近期在越南、中國，甚至延伸至寮國、泰國一帶，紫色區域明顯增多，顯示大氣能量正在累積並釋放，屬於典型的季節轉換徵兆，「雲圖中紫色越來越多！」
氣象署指出，本周前段水氣偏少，天氣仍以晴到多雲為主。周一至周三（20日至22日）期間，各地大致穩定，西半部多為晴朗天氣，東半部與迎風面地區偶有短暫陣雨，午後大台北、南投、宜花及中南部山區也可能出現局部降雨。
氣溫方面，西半部約30至32度，局部可達33至34度，南部內陸甚至可能出現36度高溫；清晨低溫北部及宜蘭約18至20度，其餘地區21至23度，日夜溫差明顯。澎湖則是23至28度、金門20至26度、馬祖18至24度，整體以晴到多雲為主，但隨時間推進，天氣將逐步轉變。
進入周五至周六（24日至25日），鋒面通過後加上華南雲雨區接續影響，台灣本島及離島地區降雨更趨普遍，尤其中部以北雨勢最為顯著。隨著雲量增加及東北季風增強，周末各地氣溫也將明顯下降，整體體感由悶熱轉為偏涼。