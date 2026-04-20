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▲孫藝真說兒子現在很喜歡幫他們拍照，雖然有時候會拍到太多地板，但她仍覺得珍貴。（圖／孫藝真IG@yejinhand）

▲孫藝真（右）日前在結婚紀念日當天，還公開與玄彬（左）的婚禮照。（圖／孫藝真IG@yejinhand）

韓國銀色夫妻檔孫藝真和玄彬結婚4年，兒子「小甜豆」目前已經3歲半，正是活潑好動的年紀。昨（19）日深夜孫藝真就在IG發文，分享小甜豆幫他們夫妻拍的合照，只見孫藝真刻意遮住玄彬的臉，不想放閃得太過高調，並在貼文中稱讚兒子漸漸會抓構圖拍照，「當然有時候會拍到地板比較多、也偶爾會失焦，但這種程度，已經可以說是藝術作品了吧」。孫藝真昨晚在自己的IG分享兩張與玄彬的合照，只見孫藝真刻意用貼圖把玄彬的臉遮住，但奈何玄彬身形太過好認，粉絲還是一眼就認出玄彬的身分，猜測這是因為孫藝真不想要太高調放閃，才故意遮住的。孫藝真也在貼文中透露幫他們拍照的攝影師正是兒子小甜豆，她笑說：「」，孫藝真更幽默表示這是一位「過度感動」的媽媽的心情，看得出來有多以兒子為傲。而孫藝真自從小孩出生就變成「曬娃狂魔」，去年9月登上鄭在炯主持的網路節目《妖精在炯》（요정재형）時，就拿出兒子的正面照跟鄭在炯分享。鄭在炯當時看到照片後，一度驚訝到語塞，忍不住直呼：「這孩子太漂亮了吧！」他說自己平常並沒有特別喜歡小孩，但完全被孫藝真的兒子圈粉了。孫藝真當下還自豪笑說：「我還有更可愛的（照片）喔！」讓眾人笑翻。回顧玄彬、孫藝真婚姻，兩人因拍攝韓劇《愛的迫降》擦出愛火，在2022年2月正式宣布婚訊，並於3月31日舉行非公開婚禮；小甜豆則是在2022年底出生的，今年即將滿4歲。日前孫藝真在結婚紀念日當天，也分享了當初和玄彬未公開的婚禮照片，兩人臉上都洋溢著幸福笑容，簡直就是神仙眷侶的真實寫照。