年底即將舉行地方首長選舉，高雄市將由民進黨立委賴瑞隆，對決國民黨立委柯志恩。針對這場選戰，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，綠營非要贏不可，可能還會從黨中央派人下去助選賴瑞隆，但有新潮流的人透露，綠營黨中央目前沒有能力去幫高雄的忙，所以他要恭喜柯志恩， 快點贏去吧！

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吳子嘉日前上《2026大車拚》表示，如果賴瑞隆hold不住，民進黨中央就會非常緊張，黨中央可能會把候選人的主導權收回，也就是派人幫他選，到時候打法就不一樣了，如同過去民進黨習慣，如果地方操盤不好的話，黨中央會介入。

吳子嘉接著表示，有新潮流的人說，現在民進黨中央沒有人有能力，因為秘書長徐國勇很弱，沒有能力去幫高雄的忙，所以目前總統賴清德的黨中央，看來只能夠眼睜睜看賴瑞隆弱下去。

吳子嘉指出，據他了解，賴瑞隆跟柯志恩已經變成一個差距不是很大的情況，這一點要恭喜柯志恩1個好事情：目前民進黨中央沒有人力派人下去支援賴瑞隆，如果她能贏的話，快點贏去吧。

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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...