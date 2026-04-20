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年底即將舉行地方首長選舉，高雄市將由民進黨立委賴瑞隆，對決國民黨立委柯志恩。針對這場選戰，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，綠營非要贏不可，可能還會從黨中央派人下去助選賴瑞隆，但有新潮流的人透露，綠營黨中央目前沒有能力去幫高雄的忙，所以他要恭喜柯志恩， 快點贏去吧！吳子嘉日前上《2026大車拚》表示，如果賴瑞隆hold不住，民進黨中央就會非常緊張，黨中央可能會把候選人的主導權收回，也就是派人幫他選，到時候打法就不一樣了，如同過去民進黨習慣，如果地方操盤不好的話，黨中央會介入。吳子嘉接著表示，有新潮流的人說，現在民進黨中央沒有人有能力，因為秘書長徐國勇很弱，沒有能力去幫高雄的忙，所以目前總統賴清德的黨中央，看來只能夠眼睜睜看賴瑞隆弱下去。吳子嘉指出，據他了解，賴瑞隆跟柯志恩已經變成一個差距不是很大的情況，這一點要恭喜柯志恩1個好事情：目前民進黨中央沒有人力派人下去支援賴瑞隆，如果她能贏的話，快點贏去吧。