馬來西亞沙巴（Sabah）山打根（Sandakan）一處水上村落，19日凌晨爆發大規模火災，多達1000棟住屋被毀，超過9000人受災，被馬國媒體形容為「山打根史上最嚴重的火災之一」。
綜合《星報》等馬媒報導，火災發生地點是一處木製高腳屋密集的水上村落，建築特性加上風勢影響，導致大火在極短時間內就吞噬整排房屋，居民被迫倉促逃生。
不只道路過於狹窄、阻礙消防車通行，時逢潮汐低，通往水域取水的路也受限，導致當地消防員在控制火勢上，面臨巨大挑戰。
山打根警區的主任助理警監拉克曼（George Abd Rakman）受訪時表示，該地區有1200戶人家，其中就有約1000戶被波及，嘆道：「這是一起規模非常大、令人心碎的事件，涉及約9007名居民。」
目前當地消防部門正在調查火災原因，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）也在官方網站發聲，強調聯邦政府正在加強與沙巴州的協調、合作，盡快提供援助與臨時安置處給受災民眾。
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不只道路過於狹窄、阻礙消防車通行，時逢潮汐低，通往水域取水的路也受限，導致當地消防員在控制火勢上，面臨巨大挑戰。
山打根警區的主任助理警監拉克曼（George Abd Rakman）受訪時表示，該地區有1200戶人家，其中就有約1000戶被波及，嘆道：「這是一起規模非常大、令人心碎的事件，涉及約9007名居民。」
目前當地消防部門正在調查火災原因，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）也在官方網站發聲，強調聯邦政府正在加強與沙巴州的協調、合作，盡快提供援助與臨時安置處給受災民眾。