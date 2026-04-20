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▲男子分享這張中頭獎的刮刮樂，並在感言寫到「非常感謝」。（圖／同行彩券官網）

▲劉在錫截至去年為止，已拿下第21座演藝大賞獎盃。（圖／IG@sbs_runningman_sbs）

南韓「國民主持人」劉在錫形象極佳，現在更成為「財神爺」代名詞！一名男粉絲分享，自己某天夢到被劉在錫救了一命，覺得是吉兆，就立刻跑去買了樂透和刮刮樂，結果居然真的中了刮刮樂頭獎，成功抱回5億韓元（約新台幣1200萬元）的獎金，讓他欣喜若狂，立刻買了新家。據韓媒《中央日報》報導，彩券發行商「同行彩券」（Donghaeng Lottery）19日分享一名頭獎幸運兒的中獎故事，這名刮中「Spitto 1000」第104期頭獎、獲得5億韓元的幸運兒A先生透露，他去買彩券的前晚，夢見了自己掉到混濁的髒水中，是劉在錫救了他一命，這個夢讓他印象深刻。A先生說，「因為感覺是一個很好的預兆，我立刻出門買了即時刮刮樂和樂透。回到家一刮，驚訝地發現出現了中頭獎的字樣。」他形容當時的心情：「高興到分不清是夢還是現實，因為太不敢置信，第一時間就打電話給老婆。老婆原本也半信半疑，直到親自掃描QR Code確認中獎後，才真心祝賀我。」A先生表示中獎當下真的感到非常高興，因為剛好家裡經濟狀況有些困難，所以這次能中獎，讓他覺得像是老天爺在幫忙，生活終於可以鬆一口氣了，他計畫用這筆錢來償還負債以及搬新家。而這並非第一次有人因「夢到劉在錫」中獎。2023年7月時，另一名「Spitto 1000」的頭獎得主就表示，是因為小孩夢到了劉在錫，他才去買彩券，結果就真的成功中獎，因此現在有不少韓國人都將劉在錫視為「福星」，這也讓劉在錫本就良好的形象更上一層樓。現年53歲的劉在錫在1991年出道，經歷長達10年的無名期後，他憑藉《無限挑戰》、《Running Man》等現象級綜藝節目躍升為頂級主持人，並創下韓國史上獲得最多「演藝大賞」（21座）的紀錄。他不僅親和力高、說話幽默、高EQ，私下更經常被其他藝人誇讚私生活嚴謹、品德謙遜，因此成為韓國零負評明星。