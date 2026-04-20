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民進黨傳出將派立委沈伯洋參選台北市長，媒體人羅旺哲昨（19）日對此表示，最近正在轉變人設，過去只談「抗中保台」的沈伯洋最近開始去兒童樂園、去打籃球，恐怕是意圖增加親子票，但問題是違和感很大，而且沈伯洋的臉書竟然只准追蹤者發言，如果是要選台北市長的人，應該要廣納建言，不能只取暖同溫層。羅旺哲昨上《新聞大白話》提到，沈伯洋最近在臉書發他去了兒童樂園，沈伯洋過去曾幾何時坐過這種遊樂設施？完全沒有！沈伯洋還發文說他去打籃球，顯示他確實在準備台北市長提名，正在極力想要轉變人設。但是，羅旺哲質疑，沈伯洋最大的問題是他臉書不准沒有追蹤的人發言，顯示為「只有追蹤此個人檔案超過24小時的用戶和朋友可以留言」，從來沒有看過一個要選台北市長的人，會把自己的臉書先鎖起來，如果真的要參選台北市長，沈伯洋應該要先把這項拿掉，而且應該要廣納意見，不能只聽自己同溫層的話！羅旺哲指出，沈伯洋最近臉書的種種脈絡，包括談剴剴案、去兒童樂園玩、去打籃球，確實這跟他過去的人設完全不一樣。他過去在講美中台那些「檯面下」的關係，都是好像在「寫小說」那種內容，對照最近的發文，完全不是過去的沈伯洋！如果沒有要選舉，幹嘛要改人設？沈伯洋如果真的要挑戰台北市，那不是開玩笑的，若繼續「抗中保台」下去，怎麼可能會有票？所以才要去兒童樂園玩，增加親子票，不過問題是，這跟過去的沈伯洋有很大「違和感」。