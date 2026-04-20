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首節一波流定調 綠軍先發五虎齊發火

76人替補火力低迷 馬克西獨木難支

恩比德缺陣成關鍵 76人晉級之路蒙陰影

2026年NBA季後賽首輪正式開打，東區第二種子波士頓塞爾提克在主場迎戰剛從附加賽艱難晉級的費城76人。儘管76人帶著剛晉級的氣勢挑戰，但綠衫軍迅速展現了例行賽前段班的宰制力，終場以123：91輕鬆大勝費城6人，在系列賽取得1比0領先。比賽鳴哨後，塞爾提克就展現出強大的進攻欲望，首節靠著窒息式的防守與流暢的傳導，瞬間打出一波33：18的攻勢。這波進攻高潮不僅點燃了主場球迷的熱情，更為整場比賽定下了「強弱懸殊」的基調。本場比賽塞爾提克領先最大幅度一度來到35分，讓76人從此再也未能看到逆轉比賽的希望。綠衫軍展現了傲人的團隊深度，全隊共有6人得分上雙，其中先發五人更是全員進帳兩位數得分。當家雙槍表現最為出色，布朗（Jaylen Brown）攻下全場最高26分，塔圖姆（Jayson Tatum）也穩定貢獻25分，兩人的高效發揮讓費城的防線顧此失彼。反觀費城76人，雖然全隊也有4人得分上雙，但在進攻端顯得極度依賴核心。明星控衛馬克西（Tyrese Maxey）雖奮力攻下21分，試圖在客場反擊，無奈球隊替補席表現慘不忍睹，火力遠遠不及塞爾提克板凳群的支援。另一個影響戰局的關鍵點是當家中鋒恩比德（Joel Embiid）本場比賽並未出賽。失去了這位內線支柱，76人在禁區防守與進攻牽制力上完全失衡。若恩比德的傷情持續不明、甚至接下來的比賽繼續缺陣，面對深度與戰術素養皆屬頂尖的綠衫軍，76人將陷入極度危險的境地，甚至有被橫掃的風險。雙方將於兩日後在波士頓進行系列賽第二戰，76人能否在短時間內調整策略，或是迎回大將恩比德，將成為能否扳平戰局的唯一希望。