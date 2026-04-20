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前馬英九基金會執行長蕭旭岑近期遭到解職後，他「為捍衛清白」而揭露「馬前總統忘了很多事情」，不過他隨後遭到內部調查，疑似有捐款金流不明。對此，蕭旭岑近日再發聲，他透露，在他提到馬前總統的身體狀況後，很多人向他表達對馬前總統的關愛，甚至有1位前行政院長傳訊息給他表示：「我們都相信你，但是為了馬前總統，請你暫時保持沉默」。蕭旭岑17日上《政壇風雲湧 夜探將軍府》指出，他被逼到無路可退，在他提到「馬前總統忘了很多事」後，很多長官都來跟他講說，要他先不要再講了，更有1位前行政院長也傳訊息給他說：「我們大家都相信你，但是為了馬前總統，請你暫時保持沉默」。所以他決定對這件事情本身保持沉默，但是對他的清白、對傷害台灣、傷害兩岸的有心人士，他絕對是不假辭色。蕭旭岑表示，作家楊渡寫了一篇文章，形容馬前總統疑似恍神的狀況，穿透力非常強，超乎大家想像，有些不看政治的人也在傳。他很遺憾有心人士不斷動員去辱罵或者是污衊楊渡，還有人影射楊渡是他去動員的，但楊渡豈是他能動員的？胡志強是他能動員的嗎？他沒有動員任何人，公道自在人心。蕭旭岑更表示，楊渡是真心關愛馬前總統的人，有些人不是，而他這陣子接到無數真心愛護馬前總統的老同事、老部屬都來跟他講一樣的話，他雖不能對外轉述內容，但是看到有人去辱罵楊渡，深覺這並不公平，因楊渡是真心關愛馬前總統，而真心關愛馬前總統的人都不忍看到這樣的發展。