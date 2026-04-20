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▲張凌赫（紅衣）本來要下班了，結果聽到有人叫他，立刻就回頭與對方揮手、握手打招呼。（圖／微博＠橙子文娛）

▲張凌赫拍《開推》時，也會跟倒在地上的工作人員說辛苦了。（圖／微博＠極線以北）

本名：張家瑋

生日： 1997年12月30日（28歲）

星座：摩羯座

出生地：江蘇省無錫市

身高：190cm

畢業院校：南京師範大學（電氣與自動化工程學院）

外號：學霸校草、牛牛

演藝經歷：2020年以《少女大人》正式出道。雖非科班出身，但憑藉優越的理科學霸背景與「建模臉」長相快速竄紅，2026年憑《逐玉》謝征一角達成「斷崖式流量」巔峰。

28歲中國男星張凌赫靠古裝劇《逐玉》爆紅後，成為頂流藝人，但他私下為人還是很有親和力。近日有粉絲到片場偷看張凌赫拍戲，意外發現他近凌晨4點才下班，返回休息室的途中，碰到臨演跟他打招呼，張凌赫還會立刻回頭與對方握手，讓粉絲稱讚他即便疲憊也很有禮貌，直呼這是「張凌赫刻在骨子裡的教養」。張凌赫拍完新劇《這一秒過火》後，今年1月又緊接著投入古裝劇《歸鑾》的拍攝，這次他在劇中同樣飾演將軍，有許多打打殺殺的戲碼。粉絲近日到片場探班，就發現張凌赫一路拍到凌晨3點55分才收工，正打算走回休息室時，後方一名臨演叫了他一聲，想跟他打招呼，張凌赫聽到當下也立刻回頭，並與對方禮貌握手，看起來完全沒擺架子。該段影片被放上微博後，吸引無數粉絲討論，大讚張凌赫沒大頭症，即便紅了對待身邊的工作人員同樣很親切，「他一直都是這麼好」、「張凌赫刻在骨子裡的教養」、「張凌赫就是這樣一個對身邊人對每件小事都事無鉅細的好人」、「永遠真誠的張凌赫」、「好有教養好有禮貌的乖寶寶呀」。另外也有粉絲盤點張凌赫其他親民事蹟，他拍實境綜藝節目《開始推理吧》，碰到扮演喪屍的工作人員，會在離開前跟對方說：「辛苦了，老師」；看到化妝師後方的其他演員在練打戲，會將化妝師拉走，怕對方被誤傷；在拍打戲時，導演喊卡，他也會上前關心倒地的演員，種種貼心事蹟讓粉絲如數家珍。