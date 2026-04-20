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洛杉磯道奇隊今（20）日在客場續戰科羅拉多洛磯隊，儘管大谷翔平單場敲出2支安打、貢獻1分打點，並將連續上壘紀錄推進至51場，追平「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的歷史紀錄，同時打破了道奇隊隊史紀錄，但道奇隊牛棚在比賽後段崩盤，最終以6：9遭到逆轉，吞下本季首次2連敗。大谷翔平今日擔任先發第1棒指定打擊，他在第3局1出局一壘有人時，瞄準前隊友羅倫森（Michael Lorenzen）一顆進壘的變速球，擊出右外野線邊的適時二壘安打，帶有1分打點。這支安打讓他的連續上壘紀錄來到51場，超越了1901年傳奇球星基勒（Willie Keeler），正式追平貝比魯斯在1923年寫下的生涯紀錄。目前大谷距離亞洲球員紀錄——秋信守（Choo Shin-Soo）在2018年創下的52場，僅剩下1場差距；距離道奇隊史紀錄史奈德（Duke Snider）的58場也僅剩7場。道奇隊今日派出「令和怪物」佐佐木朗希先發，他在前3局表現優異，僅用26球便封鎖對手。然而第4局後遭遇亂流，在第5局被轟出陽春全壘打後連續失分。總計佐佐木朗希今日主投4又2/3局，被敲出7支安打、失3分，送出2次三振與3次四死球，最終無關勝敗。比賽進入第7局，道奇隊原保有1分領先，但中繼投手崔南（Blake Treinen）被對手敲出逆轉2分砲，瞬間讓戰局易主。儘管大谷翔平在第9局領銜擊出二壘安打試圖點燃反攻氣焰，但後續隊友未能接應，最終道奇以6：9敗陣。大谷翔平今日總計5打數2安打，打擊率微升至.273。這是他本季第7度演出單場複數安打。雖然個人紀錄持續推高，但球隊近期的連敗低潮，無疑是道奇隊目前亟需解決的課題。