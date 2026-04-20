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布魯克斯惡犯引爆雷霆氣勢 首節一波流帶走比賽

雷霆三星齊發揮 團隊深度令人窒息

布克獨木難支 格林手感未能複製附加賽

2026年NBA 季後賽西區首輪拉開序幕，由剛從附加賽殺出重圍的鳳凰城太陽，挑戰聯盟戰績第一的衛冕軍奧克拉荷馬雷霆。儘管太陽開賽展現韌性，但「惡漢」布魯克斯（Dillon Brooks）一記揮肘徹底改變了戰局。最終雷霆憑藉強大的團隊戰力，在主場以119：84輕取太陽，在系列賽中取得1比0領先。開賽之初，雙方僵持不下比分互有領先。然而，場上的轉折點出現在太陽前鋒布魯克斯一次肘擊雷霆中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）的動作，隨後被裁判判定為一級惡意犯規。這一肘不僅引發全場憤慨，更徹底點燃了雷霆的進攻怒火。奧克拉荷馬隨即發動瘋狂反撲，在首節末段打出海嘯般的攻勢，首節結束便以35：20取得15分領先。自此之後，太陽隊再也沒能看見雷霆的車尾燈，分差一路被拉開，比賽中最多曾落後達39分。本場比賽雷霆展現了身為聯盟龍頭的恐怖戰力，全場14人上場共有13人有得分紀錄，多點開花的執行力令太陽防線防不勝防。其中以「雷霆三星」表現最為亮眼，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下全場最高25分；本季飽受傷病之苦的傑倫·威廉斯（Jalen Williams）砍下22分；而霍姆葛倫在被肘擊後並未受到太大影響也有16分進帳。反觀鳳凰城太陽，當家球星布克（Devin Booker）雖然依舊穩定貢獻全隊最高的23分，但身邊缺乏支援。在附加賽兩場比賽中表現神勇的格林，此役未能延續爆量演出，全場16投僅6中攻下17分。太陽隊在客場慘敗35分後，不僅要在心理層面重新振作，更得思考如何應對雷霆窒息式的團隊防守與快速轉換。雙方將在三日後繼續於雷霆主場進行第二戰。