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洛杉磯道奇隊日籍強投佐佐木朗希，今（20）日首度登上科羅拉多洛磯隊主場，挑戰全大聯盟海拔最高、打者最佔優勢的「打者天堂」。然而，這場比賽對他而言卻是一場嚴苛的考驗。佐佐木今日僅主投4又2/3局，被敲出7支安打、失3分，連兩場比賽未能投滿5局便退場。賽後他坦言目前的「球質不足」，而總教練羅伯斯（Dave Roberts）也針對提前換投的決定做出說明。佐佐木朗希今日開局表現亮眼，前3局僅用26球便封鎖對手，並帶著隊友打下的3：0領先優勢進入中段局數。然而，隨著比賽進入第4局、打者開始進入第2輪對抗時，佐佐木的壓制力明顯下滑，不僅出現死球與保送，也被對手串聯安打，甚至在第5局被敲出陽春砲遭到追平。針對「第2輪就被攻略」的困境，佐佐木賽後反省：「這基本上是我投球品質的問題。因為我的球種比其他投手少，所以球質本身必須更高才行，但現狀是品質還不夠理想。」他強調，雖然只有直球、指叉球與滑球3種球路，但目前的目標是先將這3種球磨練到極致。佐佐木今日僅投78球，在5局下兩出局、二壘有人且投出保送後被換下場。總教練羅伯斯賽後表示：「朗希在開局表現得非常有效率，也有投出必要的滾地球。但進入第5局後，比賽局勢變得有些困難。在當時那個局面，我認為換上維西亞（Alex Vesia）更有機會守住戰果、止住失分。」儘管佐佐木未能拿下勝投，且目前防禦率上升至6.11，但羅伯斯對他的評價並未惡化：「整體來說，我覺得他這場投得比上一場更好，節奏掌握得不錯，只是很可惜沒能讓他撐過第5局。」在庫爾斯球場低氧且球路變化幅度變小的環境下，佐佐木今日僅送出2次奪三振，且全場好球率僅50%，顯示控球穩定度仍有待加強。他表示，對手顯然有針對他的早段計數直球進行狙擊，「接下來我必須提高直球與指叉球的品質，讓自己在領先時能守住勝果。」