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▲丁噹過去曾參與過第一屆《浪姐》。（圖／翻攝自丁噹臉書）

丁噹出道19年 《浪姐》壓力至今難忘

▲丁噹當年被淘汰的理由是「唱得太好不適合成團」。（圖／翻攝自丁噹臉書）

遭淘汰崩潰爆哭 走出低潮迎向新目標

▲丁噹許願出道20週年可以在更大舞台開唱。（圖／翻攝自丁噹臉書）

歌手丁噹近日在高雄巨蛋舉辦個人演唱會，吸引大批歌迷到場支持，當晚現場氣氛熱烈，她多次走下舞台與觀眾近距離互動，帶動全場情緒，原本預計約3小時的演出在歌迷不斷安可聲中延長至3.5小時，展現驚人耐力與舞台魅力，她事後透露，雖然平時作息規律，但當天受到觀眾熱情感染，即使演出結束仍充滿活力。當談到近期在中國社群很紅的《浪姐》時，身為第一屆參賽者的丁噹談到自己當年被淘汰的內幕，坦言當時被評「唱太好不適合成團」，讓她離開舞台後崩潰痛哭，甚至一度十分憂鬱。回顧演藝歷程，丁噹坦言一路走來經歷許多挑戰，讓她對舞台與人生有更深體悟，她表示正因為曾經面對困難與壓力，才更懂得如何與歌迷分享情感，這場演唱會不僅是表演，更像是對過去努力的總結，也讓她更加珍惜每一次站上舞台的機會。提到過往經歷，丁噹特別回憶參與綜藝節目乘風破浪的姐姐第一季的過程。丁噹坦言那段時間是她出道以來壓力最大的一段日子，節目幾乎全天候錄製，私人空間極為有限，甚至只有短暫時間能獨處，她透露當時每天睡眠不足4小時，長期處於高壓環境，身心都受到極大挑戰。最讓她難忘的是節目最終被淘汰的瞬間，評審當時給出「唱得太好不適合成團」的評語，讓她感到相當複雜，她坦言自己其實非常希望能走到最後，但因個性習慣將情緒壓抑，不願將負面感受帶給他人，導致壓力持續累積，離開節目後她忍不住情緒潰堤大哭，也坦言當時一度瀕臨情緒崩潰邊緣。經歷低潮後，丁噹透過朋友建議接觸心靈課程，逐漸學會釋放壓力與調整心態，如今的她已能更坦然面對過去，也將這些經驗轉化為成長養分，談到未來，她除了持續巡迴演出，也對人生有新的規劃，期待在工作與生活之間取得平衡。丁噹更透露，明年迎來出道20週年，希望能挑戰更大場地演出，持續突破自我。