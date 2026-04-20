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麥當勞：買一送一！小薯、蛋捲冰淇淋免費送 迷你Q紫薯歡樂送優惠

即日起至4月21日：

即日起至4月26日：

麥當勞歡樂送優惠（外送平台同享）：

▲台灣麥當勞「迷你Q紫薯」好吃回歸。（圖／記者蕭涵云攝）

Popeyes：爽脆雞腿套餐「第2套5折」！林口復興店開幕優惠

Popeyes林口復興店 資訊

▲Popeyes林口復興店開幕優惠，爽脆雞腿套餐「第2套5折」。（圖／記者蕭涵云攝）

周一開工不憂鬱，最新速食優惠來打氣！麥當勞表示，今（20）日全球版APP上架全新優惠券，「中杯飲料買一送一」，免費送小薯、蛋捲冰淇淋、麥克雞塊、薯餅、蘋果派等點心，本周12大優惠券一次整理；歡樂送優惠開吃「迷你Q紫薯」優惠組合。Popeyes表示，爽脆雞腿套餐「第2套5折」林口復興店開幕優惠。麥當勞表示，本周APP全球版12大優惠券全新開吃，門市限定：（限量45萬份，送完為止）、即日起至5月26日（若提早售完以提早售完日為準），歡樂送及foodpanda／Uber Eats外送平台，期間限定迷你Q紫薯專屬優惠，Popeyes表示，林口復興店盛大開幕，本周還有速食優惠繼續吃！（原價225元）。地址：桃園市龜山區復興一路56號時間：10:00-22:00電話：03-397-9225