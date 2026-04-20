周一開工不憂鬱，最新速食優惠來打氣！麥當勞表示，今（20）日全球版APP上架全新優惠券，「中杯飲料買一送一」，免費送小薯、蛋捲冰淇淋、麥克雞塊、薯餅、蘋果派等點心，本周12大優惠券一次整理；歡樂送優惠開吃「迷你Q紫薯」優惠組合。Popeyes表示，爽脆雞腿套餐「第2套5折」林口復興店開幕優惠。

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麥當勞：買一送一！小薯、蛋捲冰淇淋免費送　迷你Q紫薯歡樂送優惠

麥當勞表示，本周APP全球版12大優惠券全新開吃，門市限定：

即日起至4月21日：

◾️手機點餐單筆滿150元「免費送4塊麥克雞塊」（限量45萬份，送完為止）、

◾️買韓風香蒜甘醬炸雞腿套餐「免費送雪碧（小）」、

◾️買韓風香蒜甘醬雞腿堡套餐「免費送雪碧（小）」。

即日起至4月26日：

◾️單點「38元中杯飲品買一送一」手機點餐限定、

◾️單點草莓白巧克力三角派「免費送蛋捲冰淇淋」、

◾️單點草莓白巧克力三角派「免費送小薯」、

◾️單點經典滿福系列「免費送薯餅」、

◾️單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、

◾️單點「麥香雞＋38元飲料」特價76元、

◾️單點「麥香魚＋38元飲料」特價79元、

◾️買超值全餐「免費送小薯」、

◾️買超值全餐「免費送蘋果派」。

麥當勞歡樂送優惠（外送平台同享）：

即日起至5月26日（若提早售完以提早售完日為準），歡樂送及foodpanda／Uber Eats外送平台，期間限定迷你Q紫薯專屬優惠，Q紫薯甜心組「迷你Q紫薯＋指定飲品」89元起、雙Q紫薯超值組「2份迷你Q紫薯」109元起。

▲台灣麥當勞「迷你Q紫薯」好吃回歸。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣麥當勞「迷你Q紫薯」好吃回歸。（圖／記者蕭涵云攝）
Popeyes：爽脆雞腿套餐「第2套5折」！林口復興店開幕優惠

Popeyes表示，林口復興店盛大開幕，本周還有速食優惠繼續吃！即日起至4月21日，Popeyes林口復興店獨享「爽脆雞腿套餐第2套5折」優惠（原價225元）。

Popeyes林口復興店　資訊
地址：桃園市龜山區復興一路56號
時間：10:00-22:00
電話：03-397-9225

▲Popeyes林口復興店開幕優惠，爽脆雞腿套餐「第2套5折」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Popeyes林口復興店開幕優惠，爽脆雞腿套餐「第2套5折」。（圖／記者蕭涵云攝）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...