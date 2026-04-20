美式賣場好市多（Costco）各式生鮮商品很受歡迎，其中「牛肉」更是許多人必回購的商品，就有會員看到好市多賣的嫩肩里肌牛排，很想買回家嘗試，但擔心會把肉煎老，想問問大家煎的時候要注意哪些地方？對此，許多內行人紛紛提供煎法，只要「先煎再烤」，中間的牛筋就會變得軟糯黏牙，還有人透露，好市多銷售人員教授，只要切小塊、撒一點鹽，煎到出血水，再翻炒一下就可以了。
電鍋＋平底鍋 一盤牛肉快速上桌
原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文詢問，好市多販賣的「美國特選嫩肩里肌牛排」好吃嗎？在煎的過程有沒有需要注意的地方，她很擔心會把肉煎硬了。好市多的嫩肩里肌牛排採3公分厚切，油花分布均勻，口感Q彈，位於肩脥部，嫩肩里肌牛排中間有一條筋半透明的嫩筋，如果煎得太老，很容易變得很難咬。
許多內行人紛紛提供煮法，有人建議可用電鍋加上平底鍋煎，「大同電鍋內鍋放蒸架，架上排滿肉，外鍋一杯水、按煮飯鍵，跳起來後，用平底鍋小火兩面各煎1分後起鍋，內鍋湯汁加黑胡椒醬或蘑菇醬＋一點黑醋煮滾後當沾醬，肉可切條擺盤，以上適合短時間煎完一盤牛肉」。
筋膜用來燉煮用 肉單獨煎超好吃
也有內行建議，可先把中間的筋膜切除，筋可以拿去燉，肉的部分可煎成骰子牛，「買回來後，筋的地方先對半切，把中間筋去除，不要扔喔，有燉肉之類的，可以扔下去一起燉。然後鍋子先熱，肉一面煎1分鐘，或是用成骰子牛，假如要吃生一點就減少秒數」、「我都會選中間筋看起來比較好修掉的買，修掉後兩側的肉是非常嫩」、「中間的那條去掉」。
其他內行人也表示，「六面煎各1分半，烤箱預熱180度五分鐘超好吃」、「我家都用氣炸鍋，肉冷凍不用退冰，抹點胡椒粒直接拿去180度12到15分」，還有人提供好市多店員的料理方式，「這個之前好市多的銷售人員教授：切小塊撒上一點鹽巴、放置平底鍋煎至出血水，再快速翻炒一下就可以起鍋」。
牛筋軟糯秘訣：先煎再烤 氣炸鍋也能做
PTT cookclub板的網友則推薦「先煎再烤」，就能讓中間的筋變成像燉煮後牛筋一樣，軟糯黏牙，先把烤箱預熱180度，平底鍋大火將牛排表面煎上色，牛排擺放到常溫後，進烤箱180度烤10到15分鐘，肉取出後靜置5分鐘再切片，或直接盛盤享用，靜置的時候可以包上鋁箔紙，以免熱度散失過快。
如果沒有烤箱，也可以用氣炸鍋來烤牛排，把肉放到室溫，放進氣炸鍋200度4分鐘就，到2分鐘時記得翻面，若覺得太軟可再加1分鐘，確認軟硬適中後，關上氣炸鍋靜置5分鐘，靜置結束後，可把肉放進平底鍋以大火煎出梅納反應，依照每個人家中的氣炸鍋不同，可自行調整溫度和時間。
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原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文詢問，好市多販賣的「美國特選嫩肩里肌牛排」好吃嗎？在煎的過程有沒有需要注意的地方，她很擔心會把肉煎硬了。好市多的嫩肩里肌牛排採3公分厚切，油花分布均勻，口感Q彈，位於肩脥部，嫩肩里肌牛排中間有一條筋半透明的嫩筋，如果煎得太老，很容易變得很難咬。
許多內行人紛紛提供煮法，有人建議可用電鍋加上平底鍋煎，「大同電鍋內鍋放蒸架，架上排滿肉，外鍋一杯水、按煮飯鍵，跳起來後，用平底鍋小火兩面各煎1分後起鍋，內鍋湯汁加黑胡椒醬或蘑菇醬＋一點黑醋煮滾後當沾醬，肉可切條擺盤，以上適合短時間煎完一盤牛肉」。
也有內行建議，可先把中間的筋膜切除，筋可以拿去燉，肉的部分可煎成骰子牛，「買回來後，筋的地方先對半切，把中間筋去除，不要扔喔，有燉肉之類的，可以扔下去一起燉。然後鍋子先熱，肉一面煎1分鐘，或是用成骰子牛，假如要吃生一點就減少秒數」、「我都會選中間筋看起來比較好修掉的買，修掉後兩側的肉是非常嫩」、「中間的那條去掉」。
其他內行人也表示，「六面煎各1分半，烤箱預熱180度五分鐘超好吃」、「我家都用氣炸鍋，肉冷凍不用退冰，抹點胡椒粒直接拿去180度12到15分」，還有人提供好市多店員的料理方式，「這個之前好市多的銷售人員教授：切小塊撒上一點鹽巴、放置平底鍋煎至出血水，再快速翻炒一下就可以起鍋」。
PTT cookclub板的網友則推薦「先煎再烤」，就能讓中間的筋變成像燉煮後牛筋一樣，軟糯黏牙，先把烤箱預熱180度，平底鍋大火將牛排表面煎上色，牛排擺放到常溫後，進烤箱180度烤10到15分鐘，肉取出後靜置5分鐘再切片，或直接盛盤享用，靜置的時候可以包上鋁箔紙，以免熱度散失過快。
如果沒有烤箱，也可以用氣炸鍋來烤牛排，把肉放到室溫，放進氣炸鍋200度4分鐘就，到2分鐘時記得翻面，若覺得太軟可再加1分鐘，確認軟硬適中後，關上氣炸鍋靜置5分鐘，靜置結束後，可把肉放進平底鍋以大火煎出梅納反應，依照每個人家中的氣炸鍋不同，可自行調整溫度和時間。