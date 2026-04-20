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休士頓太空人隊台灣投手鄧愷威今（20）日在主場面對聖路易紅雀隊的比賽中展現強大制宰力。鄧愷威於6局上球隊1：4落後時登板救援，主投2局僅被敲出1支安打、送出3次三振力保不失分。雖然太空人隊最終在延長賽第10局以5：7不敵紅雀吞下4連敗，但鄧愷威的高效率表現成為球隊今日最大亮點。鄧愷威今日在6局上接替投球，面對首名打者——目前暫居國聯全壘打王的強打沃克（Jordan Walker），鄧愷威展現極佳心理素質，連續兩顆時速約84英里的橫掃球（Sweeper）誘使對方揮空，隨後再補上一記94.4英里的外角四縫線速球，僅用3球便將沃克凍結在原地三振出局。隨後雖然被溫恩（Masyn Winn）敲出一支安打，但鄧愷威隨即抓下出局數完成任務。7局上他續投雖先投出保送，但隨即展現K功，連飆2K解決紅雀頂級大物韋瑟霍特（JJ Wetherholt）及赫雷拉（Iván Herrera），完美守住2局。總計鄧愷威今日用35球完成2局投球，其中包含23顆好球，控球表現極具水準。根據進階數據統計，他的揮空率（Whiff%）高達37.5%，特別是招牌的橫掃球共製造4次揮空。此役過後，鄧愷威的防禦率下修至優異的1.98，每局被上壘率（WHIP）則維持在0.88的高水準。鄧愷威今日投球數據表：投球局數： 2.0局被安打： 1支失分/自責分： 0/0三振/四壞： 3/1最快球速： 95.4英里（約153.5公里）賽後防禦率： 1.98太空人隊打線在8局下展開反撲，靠著重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）敲出領先全聯盟的本季第10轟，一度將比數追成4：4平手，也讓鄧愷威保有勝負無關的狀態。然而進入延長賽10局上，太空人後援投手金恩（Bryan King）意外崩盤失掉3分（另計為10局失分），最終太空人無力回天，在主場吞下4連敗。