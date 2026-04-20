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前民眾黨立委李貞秀昨（19）日於社群平台直播證實，她已聲請假處分來保住黨籍，而對內也要走黨內申訴，更透露她被開除黨籍至今，都還沒有收到民眾黨開除黨籍紙本通知。對此，前民眾黨中央委員張益贍認為，這一周的觀戰重點在於：李貞秀和即將遞補的許忠信，誰才是立委？張益贍昨發文指出，民眾黨「分手擂台」觀戰重點：李貞秀和許忠信誰是立委？目前李貞秀聲請「假處分」，強調自己保有30天的民眾黨內申覆期，且立院離職文件她也尚未簽署，她更說：「是我的搶不走」，堅持自己仍具有立委資格。張益贍表示，但民眾黨已經將遞補許忠信的公文送達中選會和立法院，原預計在4／22（二）宣誓就職，也就是許忠信尚未完成立委「宣誓就職」程序，李貞秀的立委資格也還未走完「解職程序」，2人現在誰是立委？處於一種「薛丁格的貓」的量子疊加態。張益贍狠酸，現在立法院長韓國瑜頭痛了，是要讓許忠信宣誓就職？還是讓李貞秀繼續當立委？4／22盒子才會打開，要不柯文哲乾脆把「2年條款」變1年，一人當1年算了？