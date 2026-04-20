美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（20）日客場對上科羅拉多洛磯，前6局打完道奇以4：3領先洛磯，但牛棚在比賽後段放火，崔南（Blake Treinen）與迪亞茲（Edwin Diaz）接連在7局和8局下登板，兩人沒有解決任何一名打者，合計共丟失6分，雖道奇在9局上半追回2分，但終場還是以6：9不敵洛磯。
道奇打線手感好 開局取得3：0領先
道奇在3局上，靠著弗里蘭（Alex Freeland ）的安打先馳得點，隨後大谷翔平敲出一發二壘安打，幫助道奇取得2：0領先，4局上半，道奇靠著沃德（Ryan Ward）的安打再下一城，以3：0領先洛磯。
4局下洛磯魯姆菲爾德（TJ Rumfield）敲出帶有一分打點的安打，幫助洛磯得分開張，5局下半，卡羅斯 （Kyle Karros）從佐佐木朗希手中敲出一發陽春砲，隨後朱里恩（Edouard Julien）再敲出安打，洛磯將比分扳平為3：3。
崔南、迪亞茲接連放火 道奇不敵洛磯吞二連敗
6局上，弗里蘭在一、三壘有人的情況下敲安，幫助道奇反超比分為4：3。7局下道奇換上崔南登場，他先是被孟尼亞克（Mickey Moniak）敲出一發兩分砲，後又在二壘有人的情況下被弗里曼（Tyler Freeman）敲安，一人都沒解決失3分，7局打完，洛磯6：4領先道奇。
8局下，道奇換上迪亞茲試圖止血，但他一上場就被敲出2支安打和投出一次保送，讓洛磯攻佔滿壘，面對朱里恩時，被敲出一壘安打，讓洛磯將領先擴大至8：4，隨後道奇換上赫特（Kyle Hurt）登板，孟尼亞克擊出內野滾地球，再幫助洛磯打下一分。
9局上道奇靠著史密斯（Will Smith）的安打和魯辛（Dalton Rushing）的內野滾地球追回兩分，但最終還是無法上演逆轉秀，終場道奇就以6：9不敵洛磯，吞下2連敗。
道奇本場比賽先發投手佐佐木朗希，主投4.2局被敲出7支安打，丟3分都是自責分，投出2次三振以及2次保送，賽後防禦率為6.11。大谷翔平此戰繳出5支2的表現，貢獻1分打點，吞下2次三振，賽後打擊率為0.273。
資料來源：《MLB》
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道奇在3局上，靠著弗里蘭（Alex Freeland ）的安打先馳得點，隨後大谷翔平敲出一發二壘安打，幫助道奇取得2：0領先，4局上半，道奇靠著沃德（Ryan Ward）的安打再下一城，以3：0領先洛磯。
4局下洛磯魯姆菲爾德（TJ Rumfield）敲出帶有一分打點的安打，幫助洛磯得分開張，5局下半，卡羅斯 （Kyle Karros）從佐佐木朗希手中敲出一發陽春砲，隨後朱里恩（Edouard Julien）再敲出安打，洛磯將比分扳平為3：3。
崔南、迪亞茲接連放火 道奇不敵洛磯吞二連敗
6局上，弗里蘭在一、三壘有人的情況下敲安，幫助道奇反超比分為4：3。7局下道奇換上崔南登場，他先是被孟尼亞克（Mickey Moniak）敲出一發兩分砲，後又在二壘有人的情況下被弗里曼（Tyler Freeman）敲安，一人都沒解決失3分，7局打完，洛磯6：4領先道奇。
8局下，道奇換上迪亞茲試圖止血，但他一上場就被敲出2支安打和投出一次保送，讓洛磯攻佔滿壘，面對朱里恩時，被敲出一壘安打，讓洛磯將領先擴大至8：4，隨後道奇換上赫特（Kyle Hurt）登板，孟尼亞克擊出內野滾地球，再幫助洛磯打下一分。
9局上道奇靠著史密斯（Will Smith）的安打和魯辛（Dalton Rushing）的內野滾地球追回兩分，但最終還是無法上演逆轉秀，終場道奇就以6：9不敵洛磯，吞下2連敗。
道奇本場比賽先發投手佐佐木朗希，主投4.2局被敲出7支安打，丟3分都是自責分，投出2次三振以及2次保送，賽後防禦率為6.11。大谷翔平此戰繳出5支2的表現，貢獻1分打點，吞下2次三振，賽後打擊率為0.273。
資料來源：《MLB》