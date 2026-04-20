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白沙屯媽祖進香最後一日！秋茂園「換轎」告別山邊媽

▲▼白沙屯媽祖由粉紅超跑改乘8人大轎，山邊媽祖同步分轎回宮，前總統蔡英文在一旁參與換轎儀式。（圖／白沙屯媽祖網路電視台）

▲▼白沙屯媽祖進香隊伍上午抵達秋茂園進行換轎儀式，由粉紅超跑改乘8人大轎，山邊媽祖同步分轎回宮，象徵雙媽同行行程結束。（圖／白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖進香進入尾聲，今（20）日為8天7夜徒步行程的最後一日，進香隊伍一早8時許抵達苗栗通霄秋茂園，白沙屯媽祖由粉紅超跑改乘8人大轎，山邊媽祖同步分轎回宮，象徵本次「雙媽同行」行程告一段落，沿途吸引大批信眾迎駕，甚至出動18輛吊車與80箱鞭炮煙火，場面盛大。不只如此，前總統蔡英文今早7時開始也跟隨媽祖一同徒步進香，並在秋茂園參與換轎儀式。白沙屯媽祖今日凌晨4時啟程回鑾，清晨6時許進入苗栗縣境，沿台61線、縣道140線與台1線一路北返，途經苑裡、通霄等地。沿線有信眾自發組成迎駕陣仗，其中吊車隊已連續十多年參與，今年更動員18輛吊車、準備80箱鞭炮與煙火接駕，場面壯觀。約上午8時許，進香隊伍抵達通霄秋茂園進行換轎儀式，白沙屯媽祖由原本的粉紅超跑改乘8人大轎，山邊媽祖也換回各自鑾轎，兩尊媽祖自此分開回宮。前總統蔡英文在一旁參與換轎儀式，現場擠滿上萬名香燈腳，沿線人潮水洩不通，見證這場重要儀式，為今年進香行程寫下最後高潮。為疏散香燈腳人潮，台鐵白沙屯車站今日將實施進出動線分流管制。第一階段為上午9時至中午12時，第二階段則為中午12時至下午6時的重點管制時段，現場動線將有所調整，相關單位提醒信眾務必依照工作人員指引，並配合顏色標示移動，以維持人潮通行順暢。