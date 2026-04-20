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芝加哥白襪隊日本強打村上宗隆今（20）日在客場面對奧克蘭運動家隊的比賽中，在第5局揮出本季第8號全壘打，達成個人本季第2度連續3場比賽開轟的壯舉。村上宗隆今日擔任先發第3棒一壘手，他5打數1安打，白襪隊最終在村上與隊友的火力支援下，以7：4擊敗運動家，也幫助陣中208公分的天才左投舒爾茨（Noah Schulz）奪得大聯盟生涯首勝。村上宗隆今日的紀錄不僅在日本球員中罕見，更載入了美國職棒大聯盟的史冊。根據統計，村上宗隆成為自1900年以來，歷史上第2位能在生涯前22場比賽中，達成2次「連續3場比賽全壘打」的球員，前一位是2017年效力於費城人的霍斯金斯（Rhys Hoskins）。今日村上宗隆在第5局面對運動家左投史普林斯（Jeffrey Springs），瞄準一顆進到紅中的變化球，揮出打擊初速達114.1英里（約183.6公里）、飛行距離425英尺（約129.5公尺）的右外野兩分砲。球擊出後村上維持帥氣的揮棒收尾姿勢，目送球飛出牆外，這也是他本季第8號全壘打。村上宗隆目前在開季短短21、22場比賽內就累積了8發全壘打。回顧日本球員大聯盟首年的全壘打紀錄，保持人為大谷翔平在2018年創下的22轟。以村上目前開賽不滿一個月即達成8轟的效率來看，其產量速度已超過大谷翔平當年新人球季的兩倍以上，極有機會挑戰日本球員新人年全壘打新紀錄。白襪隊今日火力全開，除了村上宗隆外，隊友希爾（Derek Hill）、瓦加斯（Miguel Vargas）與蒙哥馬利（Colson Montgomery）皆有全壘打表現。投手端則由高度備受關注的208公分新秀舒爾茨領軍，他今日主投5局僅失1分，送出多次三振，成功將開季初登板遭痛擊的陰霾一掃而空，順利摘下大聯盟生涯首場勝投。村上宗隆今日總計5打數1安打，貢獻2分打點，賽後打擊率雖然僅為.208，但其OPS（整體攻擊物）高達.918，展現出極高的長打威懾力。目前他已成為日本球員在大聯盟史上，繼大谷翔平與鈴木誠也後，第3位能達成「連續3戰開轟」的強打者。