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美國股市上週五（17日）全數走高，主要是因為中東局勢降溫，市場情緒明顯樂觀，標普500指數突破7100點創新高，那斯達克指數創1992年來最長連漲紀錄，此外，台指期夜盤同步大漲664點。不過，隨後伊朗再度宣布，荷姆茲海峽將持續關閉，但市場情緒持續樂觀，台北股市今（20）日開盤上漲45.9點、來到36850.24點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.83點、來到373.17點。今日開盤量大強勢個股：聯電、台玻、仁寶、希華、長興；開盤量大弱勢個股：友達、旺宏、富喬、毅嘉、力積電。權值股漲跌不一，權王台積電以平盤價2030元開出，隨後最高衝至2045元；台達電開盤上漲20元、來到1860元；鴻海以平盤價207.5元。伊朗外交部長阿拉奇（AbbasAraghchi） 先前表示，配合黎巴嫩停火安排，荷姆茲海峽在停火期間將全面開放，所有商業船隻可依既定航道通行。美國總統川普稍早亦宣布，以色列與黎巴嫩達成為期10天的停火協議，並已正式生效。美國股市上週五全數走高，道瓊指數上漲868.71點或1.79%，報49,447.43點，那斯達克指數上漲365.78點或1.52%，報24,468.48點，標普500指數上漲84.78點或1.20%，報7,126.06點，費半指數上漲226.54點或2.43%，報9,555.88點。台股ADR全面走高，台積電ADR上漲1.97%，日月光ADR上漲3.59%，聯電ADR上漲9.79%，中華電信ADR上漲0.67%。台指期夜盤大漲664點，收在37742點，其中台積電期貨盤後上漲30元。不過，隨後中東局勢再度升高，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍18日宣布，在美國解除對伊朗港口的封鎖前，荷姆茲海峽自該晚起將持續關閉，並警告違規船隻將成為攻擊目標。也為全球股市埋下一個不確定因素。