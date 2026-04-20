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東區季後賽首圈台灣時間今（20）日凌晨開打，波士頓塞爾提克迎戰歷經附加賽苦戰才取得門票的費城76人。綠衫軍毫不留情，在前鋒塔圖姆（Jayson Tatum）全能表現帶領下，以123：91輕鬆擊敗76人。此外，塔圖姆在東區球員「季後賽累計得分25+場次」榜單中排名第5，榜單前頭的則是喬丹（Michael Jordan）及詹姆斯（LeBron James）等頂尖球星。NBA美國職籃（National Basketball Association）「綠衫軍」塞爾提克坐鎮主場，在TD花園球場對上費城76人。在主場優勢之下，塞爾提克一開始就展現進攻野心，打出33：18的攻勢，中間分差最大到35分，最終以123：91大比數擊退76人。塞爾提克進攻火力平均，先發五人全都有兩位數得分表現。其中，布朗（Jaylen Brown）攻下全場最高26分，塔圖姆（Jayson Tatum）以17投9中、25分緊追在後，此外搶下11個防守籃板、7助攻皆是全隊最高。對此，《The Sporting News》報導指，現年28歲的塔圖姆，這次首輪繳出25分表現，讓他成功擠進「季後賽累計得分25+場次」榜單，共59場比賽讓他名列第5，榜單前面則有喬丹（Michael Jordan）及詹姆斯（LeBron James）等球星，塔圖姆與詹皇也有望在這個賽季繼續突破紀錄。雖外線能力也不錯的塔圖姆，曾創下球員在22歲以前、NBA單場季後賽8記三分球的歷史紀錄。塔圖姆在不到一年前才剛經歷阿基里斯腱斷裂的重傷，將在本月22日台灣時間上午7點繼續帶領「綠衫軍」迎戰76人。