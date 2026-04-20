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台北市萬華區今年1月爆發一起離譜爭議案件，一名杜姓男子當時騎乘機車行經西門町商圈時，因突發性腦出血（中風）身體不適倒臥路邊嘔吐。轄區警方到場後，替杜男實施酒測，雖首次酒測值為零，警方卻仍主觀認定杜男涉嫌酒駕，不僅拒絕其懷孕5個月的妻子將人送醫的請求，還強行將人帶回派出所逼迫認罪。直到拖延近4小時後才將杜男上銬送醫，而醫院最終確認杜男為中風並緊急進行開顱手術，導致杜男留下認知錯亂等後遺症，引發家屬強烈不滿並控訴警方嚴重執法過當。對此，萬華分局預計於今（20日）召開記者會說明。據《鏡週刊》報導，事發當天杜男因公司尾牙提早下班，返家途中突感頭暈而停在路邊嘔吐。警消獲報到場時，因杜男意識不清且全身無力無法順利吹氣，便推斷其為酒醉。儘管杜妻趕抵現場後多次強調丈夫滴酒不沾、身上毫無酒味，甚至請公司主管透過電話作證，但警方仍不予採信，更揚言若堅持送醫將開立拒測罰單並扣牌。最終警方將杜男帶回西門町派出所，副所長持續要求其承認酒駕，開出拒絕酒測罰單後，甚至以防範逃跑為由，替他銬上手銬與腳鐐才同意讓救護人員將其送醫。經醫院實施血液檢測，證實杜男體內完全沒有酒精反應，確切病因為中度腦出血併發腦水腫，情況危急需立刻進行開顱手術，隨行員警見狀這才趕緊解開戒具。杜妻事後向市議員陳情調閱資料，更驚覺警方涉嫌刻意隱瞞第一時間酒測值為0的關鍵事實。面對家屬的憤怒指控，萬華分局雖致歉承諾撤銷罰單，卻將誤判責任歸咎於救護人員，僅坦承副所長態度不佳並予以懲處。目前全案已由警方自請調查，並報請台北地檢署針對員警是否涉嫌延誤送醫等怠忽職守情事展開深入偵辦。