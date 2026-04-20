美國總統川普（Donald Trump）近日因為伊朗戰爭，頻頻與教宗良十四世（Pope Leo XIV）隔空交火，並刪除頗具爭議的AI生成影像，疑似將自己比喻為耶穌，引發撻伐後才刪除。根據《CNN》報導，川普預定美東時間21日晚上，從白宮橢圓形辦公室透過影片訊息朗讀聖經，這項活動名為「America Reads The Bible」（全美讀經）。
《CNN》引述主辦單位說法，川普將在影片中朗讀《歷代志下》7章11至22節，其中包括經常被引用的第14節：「這稱為我名下的子民，若是自卑、禱告、尋求我的面，轉離他們的惡行，我必從天上垂聽，赦免他們的罪，醫治他們的地。」
根據《基督郵報》（Christian Post）說法，川普與這節經文的連結，最早可追溯至2016年，川普剛勝選、即將展開第一任期後不久，福音派傳教士葛蘭姆・洛茲（Anne Graham Lotz）、葛培理（Billy Graham）的女兒，曾聲稱這顯示上帝正在回應祂子民的禱告，就像《歷代志下》7章14節所說的那樣。
協助籌辦活動的宗教團體「Christians Engaged」，其創辦人兼主席龐茲（Bunni Pounds）指出，需要「一位特別的人」來朗讀《歷代志下》第7章，因此特地把這段經文留給川普來讀。
雪城大學麥斯威爾學院（Maxwell School at Syracuse University）的歷史與政治學教授湯普森（Margaret Susan Thompson）分析，許多福音派基督徒，會把這節經文視為「呼求上帝祝福自己國家的正當理由」，過去美國前總統卡特（Jimmy Carter）、布希（George W. Bush）等人，也曾把自身宗教信念，納入國家目標的塑造思維，但當宗教信念被規定成整個國家的常態，或甚至成為一種必須遵守的宗教教義時，就會出現問題。
報導提到，川普自從去年重返白宮以來，教會與國家的界線不斷趨於模糊，批評者質疑，本屆政府持續把宗教，特別是基督教，融入官方事務中的作法是否恰當。
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根據《基督郵報》（Christian Post）說法，川普與這節經文的連結，最早可追溯至2016年，川普剛勝選、即將展開第一任期後不久，福音派傳教士葛蘭姆・洛茲（Anne Graham Lotz）、葛培理（Billy Graham）的女兒，曾聲稱這顯示上帝正在回應祂子民的禱告，就像《歷代志下》7章14節所說的那樣。
協助籌辦活動的宗教團體「Christians Engaged」，其創辦人兼主席龐茲（Bunni Pounds）指出，需要「一位特別的人」來朗讀《歷代志下》第7章，因此特地把這段經文留給川普來讀。
雪城大學麥斯威爾學院（Maxwell School at Syracuse University）的歷史與政治學教授湯普森（Margaret Susan Thompson）分析，許多福音派基督徒，會把這節經文視為「呼求上帝祝福自己國家的正當理由」，過去美國前總統卡特（Jimmy Carter）、布希（George W. Bush）等人，也曾把自身宗教信念，納入國家目標的塑造思維，但當宗教信念被規定成整個國家的常態，或甚至成為一種必須遵守的宗教教義時，就會出現問題。
報導提到，川普自從去年重返白宮以來，教會與國家的界線不斷趨於模糊，批評者質疑，本屆政府持續把宗教，特別是基督教，融入官方事務中的作法是否恰當。