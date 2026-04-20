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NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽西區首輪賽事今（20）日繼續進行，聯盟龍頭暨衛冕軍奧克拉荷馬雷霆在主場展現窒息式的團隊戰力，最終以119：84、35分之差血洗鳳凰城太陽。然而，比起懸殊的比分，雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此役誇張的罰球次數賽後受到質疑。亞歷山大今日僅出賽29分鐘，卻獲得多達17次罰球，一度比太陽全隊還多，引發太陽後衛格林（Jalen Green）與各界媒體的高度關注。在本場比賽中，亞歷山大雖然手感欠佳，全場18投僅5中，但依舊攻下全場最高的25分。其得分重心幾乎全部集中在罰球線上，整場比賽他17罰15中。值得注意的是，直到第三節結束時，亞歷山大個人已經執行了17次罰球，而太陽全隊在同一時間僅獲得16次罰球機會。根據ESPN數據統計，這已經是亞歷山大在主場連續第13場季後賽得分超過25分，持續刷新現役球員中最長的連續紀錄。針對此判罰尺度，在附加賽表現神勇、今日卻打得極為艱難的太陽球員格林賽後顯得頗有微詞。雖然他並未直接指責裁判，但他一針見血地指出：「當你在進攻端保持侵略性時，你期待得到相應的回饋。我們認為判罰應該要在兩邊維持一致的標準。」格林今日16投僅6中，得到17分，他認為雷霆的高強度防守雖然出色，但兩隊在進攻端受到的對待顯然存在落差。面對罰球數過多的質疑，亞歷山大在賽後採訪中顯得相當從容。他表示：「這並非不尋常，這就是我的打球風格。當你頻繁地衝擊籃筐、不斷突破時，對手就不可避免地會更多地對你犯規。」美媒《ESPN Insights》也分析，亞歷山大今日所得的25分，除了罰球線上的穩定輸出，其餘幾乎都是透過極高難度的單打強投所換來。事實上，本場比賽的轉折點發生在第一節。太陽隊「惡漢」布魯克斯（Dillon Brooks）在爭搶中肘擊雷霆中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）的面部，隨後被判定為一級惡意犯規。這一肘不僅徹底點燃雷霆主場球迷的情緒，更帶動雷霆打出一波17：2的猛烈攻勢，首節便奠定15分領先基礎。最終，雷霆全場14人上陣有13人得分，展現深不可測的陣容深度。太陽球星布克（Devin Booker）雖然得到23分，但在雷霆窒息式的防守下孤掌難鳴。雙方將在三日後繼續於雷霆主場進行系列賽第二戰。