我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫儷分享和兒子的有趣對話。（圖／翻攝自孫儷微博）

▲孫儷（右）和鄧超（左）婚後育有1子1女，兒子等等（中）已經是一名青少年了。（圖／翻攝自孫儷微博）

43歲中國女星孫儷演技了得，是觀眾公認的影后，她日前在微博分享，兒子「等等」在學校的戲劇課中，擔任了一齣戲的主角，要演羅密歐，她見到兒子的劇本，台詞密密麻麻，本來想分享背台詞的訣竅，結果等等竟回她，「我看一遍就記住了。」讓孫儷愣住，反倒問想兒子，「怎麼做到看一遍就記住。」母子互動把粉絲逗樂。孫儷在微博分享，某天晚上兒子等等跟她說，他要在學校裡的戲劇課擔任主角，飾演羅密歐，台詞密密麻麻有好幾頁，孫儷擔心他緊張，馬上開啟導師模式，「媽咪有很多背台詞的經驗可以和你分享！」沒想到等等回她，「不需要，我們不一樣，妳這錯了可以重來，我這只有一次機會，不能錯的，背台詞很簡單，我看一遍就記住了。」孫儷聽完兒子的話，瞬間傻住，內心OS，「此刻我特別想讓少年教我，怎麼可以做到看一遍就記住。」不少網友看了都笑說，看來等等是遺傳了爸媽的技能，還有人說希望他們一家人能演話劇，「什麼時候演話劇」、「孫儷何時挑戰話劇，可以找等等請教了」、「等等好有天賦啊，跪求出道」、「不愧是娘娘的好孩子」。