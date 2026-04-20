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🏆 年度最有價值球員（MVP）：亞歷山大挑戰MVP二連霸

🛡️ 年度最佳防守球員（DPOY）：禁區長人的終極對決

💎 年度最佳新秀（ROY）：超級新人大混戰

獎項 最終三強候選人 最有價值球員 (MVP) Shai.Gilgeous-Alexander（雷霆）、Nikola Jokić（金塊）、Victor Wembanyama（馬刺） 年度最佳教練 (COY) J.B. Bickerstaff（活塞）、Mitch Johnson（馬刺）、Joe Mazzulla（塞爾提克） 年度最佳新秀 (ROY) VJ Edgecombe（76人）、Cooper Flagg（獨行俠）、Kon Knueppel（黃蜂） 年度最佳防守球員 (DPOY) Chet Holmgren（雷霆）、Ausar Thompson（活塞）、Victor Wembanyama（馬刺） 年度最佳第六人 (6MOY) Tim Hardaway Jr.（金塊）、Jaime Jaquez Jr.（熱火）、Keldon Johnson（馬刺） 年度進步獎 (MIP) N. Alexander-Walker（老鷹）、Deni Avdija（拓荒者）、Jalen Duren（活塞） 年度關鍵先生 (Clutch) Anthony Edwards（灰狼）、S. Gilgeous-Alexander（雷霆）、Jamal Murray（金塊）

週二 ： NBA 年度最佳防守球員獎 (DPOY)





NBA 週三： NBA 年度最佳關鍵先生獎 (Clutch Player)





NBA 週四： NBA 年度 最佳第六人獎 (6th Man)





NBA 週五： NBA 運動精神獎 (Sportsmanship Award)





NBA 週六： NBA 年度最佳進步獎 (MIP)





隨著NBA例行賽圓滿落幕，聯盟正式公布了2025-26賽季「Kia NBA 個人年度獎項」的最終三強入圍名單。本季各項獎項競爭極度激烈，除了傳統強權依舊穩健，新世代球星的強勢接棒更成為今年名單的最大亮點。最受矚目的MVP獎項，由帶領雷霆奪下聯盟龍頭的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），對決尋求生涯第四座MVP的約基奇（Nikola Jokić）。值得注意的是，進入生涯第三年的「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）也首度擠身最終三強，正式宣告其統治時代的來臨。防守端依舊是長人的天下，文班亞馬同時入圍了防守球員名單，他將與雷霆隊的禁區門神霍姆葛倫（Chet Holmgren）以及底特律活塞的側翼防守悍將奧薩爾·湯普森（Ausar Thompson）共同角逐這座榮譽。被譽為選秀大年的2025梯次表現不負眾望，最佳新秀大熱門狀元弗拉格（Cooper Flagg）以全能表現領銜，與得分爆發力十足的埃奇庫姆（VJ Edgecombe）以及甫破許多三分進球紀錄的射手克努佩爾（Kon Knueppel）將共同爭奪新人王寶座。聯盟將從週一開始，依序揭曉各獎項的最終贏家。以下為公布時程：本週無疑是各球隊與球迷屏息以待的「獎項週」，究竟是「SGA」亞歷山大（Shai.Gilgeous-Alexander）能成為年度大贏家，還是「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）能囊括多項大獎，答案即將揭曉。