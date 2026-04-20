隨著NBA例行賽圓滿落幕，聯盟正式公布了2025-26賽季「Kia NBA 個人年度獎項」的最終三強入圍名單。本季各項獎項競爭極度激烈，除了傳統強權依舊穩健，新世代球星的強勢接棒更成為今年名單的最大亮點。
2025-26 賽季 NBA 各項年度獎項最終候選名單
📅 本週獎項公布時間表（台灣時間）
聯盟將從週一開始，依序揭曉各獎項的最終贏家。以下為公布時程：
本週無疑是各球隊與球迷屏息以待的「獎項週」，究竟是「SGA」亞歷山大（Shai.Gilgeous-Alexander）能成為年度大贏家，還是「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）能囊括多項大獎，答案即將揭曉。
我是廣告 請繼續往下閱讀
🏆 年度最有價值球員（MVP）：亞歷山大挑戰MVP二連霸最受矚目的MVP獎項，由帶領雷霆奪下聯盟龍頭的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），對決尋求生涯第四座MVP的約基奇（Nikola Jokić）。值得注意的是，進入生涯第三年的「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）也首度擠身最終三強，正式宣告其統治時代的來臨。
🛡️ 年度最佳防守球員（DPOY）：禁區長人的終極對決防守端依舊是長人的天下，文班亞馬同時入圍了防守球員名單，他將與雷霆隊的禁區門神霍姆葛倫（Chet Holmgren）以及底特律活塞的側翼防守悍將奧薩爾·湯普森（Ausar Thompson）共同角逐這座榮譽。
💎 年度最佳新秀（ROY）：超級新人大混戰被譽為選秀大年的2025梯次表現不負眾望，最佳新秀大熱門狀元弗拉格（Cooper Flagg）以全能表現領銜，與得分爆發力十足的埃奇庫姆（VJ Edgecombe）以及甫破許多三分進球紀錄的射手克努佩爾（Kon Knueppel）將共同爭奪新人王寶座。
|獎項
|最終三強候選人
|最有價值球員 (MVP)
|Shai.Gilgeous-Alexander（雷霆）、Nikola Jokić（金塊）、Victor Wembanyama（馬刺）
|年度最佳教練 (COY)
|J.B. Bickerstaff（活塞）、Mitch Johnson（馬刺）、Joe Mazzulla（塞爾提克）
|年度最佳新秀 (ROY)
|VJ Edgecombe（76人）、Cooper Flagg（獨行俠）、Kon Knueppel（黃蜂）
|年度最佳防守球員 (DPOY)
|Chet Holmgren（雷霆）、Ausar Thompson（活塞）、Victor Wembanyama（馬刺）
|年度最佳第六人 (6MOY)
|Tim Hardaway Jr.（金塊）、Jaime Jaquez Jr.（熱火）、Keldon Johnson（馬刺）
|年度進步獎 (MIP)
|N. Alexander-Walker（老鷹）、Deni Avdija（拓荒者）、Jalen Duren（活塞）
|年度關鍵先生 (Clutch)
|Anthony Edwards（灰狼）、S. Gilgeous-Alexander（雷霆）、Jamal Murray（金塊）
📅 本週獎項公布時間表（台灣時間）
聯盟將從週一開始，依序揭曉各獎項的最終贏家。以下為公布時程：
- 週二： NBA 年度最佳防守球員獎 (DPOY)
- 週三： NBA 年度最佳關鍵先生獎 (Clutch Player)
- 週四： NBA 年度最佳第六人獎 (6th Man)
- 週五： NBA 運動精神獎 (Sportsmanship Award)
- 週六： NBA 年度最佳進步獎 (MIP)