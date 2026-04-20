美國職棒大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基今（20）日主場迎戰堪薩斯皇家，洋基打線本場比賽大爆發，全場共轟下7分，「法官」賈吉在1局上敲出一發兩分砲，本季第9轟出爐，加上先發投手威瑟斯（Ryan Weathers）繳出7.1局無失分8K好投，終場洋基就以7：0擊敗皇家。

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洋基打線爆發　全場狂轟7分

1局下，萊斯（Ben Rice）選到保送，下一棒的賈吉敲出兩分砲，幫助洋基取得2：0領先，隨後洋基打線選到3次保送，威爾斯（Austin Wells）擊出高飛犧牲打，幫助洋基在1局下打完取得3：0領先。

2局下，萊斯敲出一發陽春砲，本季第8轟出爐，同時也是連續4場比賽開轟，洋基4：0領先皇家，5局下，貝林傑（Cody Bellinger）敲出二壘安打，高施密特（Paul Goldschmidt）選到保送，下一棒的葛里沙姆（Trent Grisham）敲出3分砲，洋基一口氣將領先擴大至7：0。

威瑟斯7局好投　助球隊拿完封勝

威瑟斯今主投7.1局，徹底封鎖皇家打線，並飆出8次三振，威瑟斯退場後，接替投球的奇維伊（Angel Chivilli）1.2局投球中，僅被擊出1支安打，成功為洋基守下勝利。賈吉此戰繳出5支1，貢獻2分打點吞下3K，葛里沙姆繳出4支1，敲出2支安打，其中包括5局下半的三分砲。

資料來源：《MLB

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麥鈺妤編輯記者

大家好，我是麥鈺妤，從小對運動有著濃厚的興趣，無論是球類還是國際大型賽事，我都喜歡關注與研究。這份興趣也讓我在求學過程中，不僅參與各類運動活動，也養成了持續追蹤賽事與選手動態的習慣。因為希望將體育的精...