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費城76人隊今（20）日在季後賽首輪第一戰以91：123慘敗給波士頓塞爾提克，32分的分差不僅寫下兩隊對戰紀錄的難堪一頁，也讓76人全隊籠罩在低迷氣氛中。賽後，76人總教練納斯（Nick Nurse）在採訪中毫不留情地直言，球隊今日的表現大部分時間是「絕對無法接受的」，並點出球隊在執行力上的嚴重缺失。納斯教練指出，球隊從一開賽就陷入困境，進攻找不到節奏，內線主力又過早陷入犯規麻煩，導致比賽步調完全被對手帶走。他表示：「除了第二節到第三節中段我們稍微穩住陣腳外，其餘時間的表現根本不行。我們完全沒有匹配上季後賽應有的對抗強度。」納斯特別提到對塞爾提克球星塔圖姆（Jayson Tatum）的防守徹底失敗，認為球隊的協防位置站得非常糟糕，讓塔圖姆能輕易獲得處理球的空間並頻頻衝擊禁區得分，「我們絕不能讓他打得這麼舒服。」針對這場慘敗，納斯總結了球隊急需調整的三大重點：📍攻防轉換崩潰： 納斯強調絕對不能在轉換防守中丟掉這麼多分數，這導致分差迅速被拉開。📍球權保護不力： 過多的活球失誤（Live-ball turnovers）直接送給對手反擊快攻的機會。📍外線出手畏首畏尾： 這是納斯最不滿意的地方。他批評球員在出現空位三分機會時顯得過於猶豫，過多不必要的虛晃運球反而錯失良機，「大家有點畏首畏尾了，這很遺憾。」對於陣中兩大得分點馬克西（Tyrese Maxey）與新人埃奇庫姆（VJ Edgecombe）今日手感低迷的狀況，納斯認為這並非全是對手的防守問題，球員也沒能把握住平時熟悉的出手機會，比如一些例行賽可以投進的中距離都錯失，讓自己越打越困難。此外，納斯也提到球隊在籃筐附近的終結表現非常不理想，缺乏應有的專注度與強硬度。儘管首戰潰敗，納斯表示全隊必須迅速忘掉這場比賽，將重心放在明天的錄像分析與戰術調整上。他強調：「我們必須在第二場比賽中展現出遠超今天的韌性與執行力。」隨著恩比德（Joel Embiid）因手術康復持續缺陣，76人若無法在第二戰找回外線果斷性與防守強度，這輪系列賽的前景恐怕將極度悲觀。