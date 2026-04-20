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今天天氣好 全台高溫衝破30度

▲氣象署說明，本周前半段全台高溫炎熱，下半周隨著鋒面雨勢影響，溫度顯著下滑。（圖／中央氣象署）

周四開始變天 鋒面襲台防大雨、雷擊

▲本周前半段天氣穩定炎熱，下半周鋒面、東北季風、華南雲雨區影響，全台降雨機率高。（圖／中央氣象署）

周六還有雨 周日天氣好轉

今天至周三（4月20日至4月22日）台灣水氣偏少，天氣風險公司分析師林孝儒表示，各地晴時多雲、午後山區偶有降雨，白天偏暖偏熱、早晚舒適；，中北部高溫降到23至25度，周日（4月26日）天氣才逐步回穩回暖。林孝儒指出，今天台灣水氣偏少，各地晴時多雲天氣，午後山區偶有短暫陣雨，東半部有局部短暫降雨機會，各地白天高溫28至32度，低溫20至25度，林孝儒說明，，各地維持晴時多雲，迎風面的東部、恆春半島、午後山區有局部短暫陣雨機會，氣溫方面，白天感受依舊偏暖悶熱，早晚則較為舒適，日夜溫差大。林孝儒提醒，周四白天開始至周五，鋒面由北往南通過台灣，隨後東北季風增強，，受降雨及東北季風影響，中北部、東部高溫剩下23至25度，南部26至29度，各地低溫19至22度。林孝儒提及，周六鋒面減弱遠離，台灣受東北季風影響，加上華南雲系通過，各地氣溫仍偏涼，天氣陰時多雲，，周日則隨東北季風減弱、水氣遠離，各地天氣逐漸好轉為晴時多雲，氣溫也將再回升。整體而言，今天至周三，各地是較穩定的天氣，白天偏暖偏熱，早晚舒適略涼，西部清晨局部地區有低雲或霧；，外出請記得攜帶雨具。