今天至周三（4月20日至4月22日）台灣水氣偏少，天氣風險公司分析師林孝儒表示，各地晴時多雲、午後山區偶有降雨，白天偏暖偏熱、早晚舒適；但周四至周六（4月23日至4月25日）鋒面南下、東北季風增強，全台有雨，且要嚴防雷擊、強風，中北部高溫降到23至25度，周日（4月26日）天氣才逐步回穩回暖。
今天天氣好 全台高溫衝破30度
林孝儒指出，今天台灣水氣偏少，各地晴時多雲天氣，午後山區偶有短暫陣雨，東半部有局部短暫降雨機會，各地白天高溫28至32度，低溫20至25度，整體天氣較穩定，白天偏暖偏熱，早晚則相對舒適。
周四開始變天 鋒面襲台防大雨、雷擊
林孝儒說明，周二、周三台灣附近轉為東南至西南風環境，整體天氣型態與今天類似，各地維持晴時多雲，迎風面的東部、恆春半島、午後山區有局部短暫陣雨機會，氣溫方面，白天感受依舊偏暖悶熱，早晚則較為舒適，日夜溫差大。
林孝儒提醒，周四白天開始至周五，鋒面由北往南通過台灣，隨後東北季風增強，全台都有短暫陣雨、雷雨機會，期間容易有局部對流發展，並伴隨瞬間較大雨勢、雷擊、強陣風，氣溫方面，受降雨及東北季風影響，中北部、東部高溫剩下23至25度，南部26至29度，各地低溫19至22度。
周六還有雨 周日天氣好轉
林孝儒提及，周六鋒面減弱遠離，台灣受東北季風影響，加上華南雲系通過，各地氣溫仍偏涼，天氣陰時多雲，仍有局部短暫陣雨機會，但整體降雨強度比周五弱，周日則隨東北季風減弱、水氣遠離，各地天氣逐漸好轉為晴時多雲，氣溫也將再回升。
整體而言，今天至周三，各地是較穩定的天氣，白天偏暖偏熱，早晚舒適略涼，西部清晨局部地區有低雲或霧；周四至周六需特別留意鋒面通過帶來的天氣轉變，降雨機率提高，有雷雨及局部較大雨勢機會，外出請記得攜帶雨具。
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林孝儒指出，今天台灣水氣偏少，各地晴時多雲天氣，午後山區偶有短暫陣雨，東半部有局部短暫降雨機會，各地白天高溫28至32度，低溫20至25度，整體天氣較穩定，白天偏暖偏熱，早晚則相對舒適。
林孝儒說明，周二、周三台灣附近轉為東南至西南風環境，整體天氣型態與今天類似，各地維持晴時多雲，迎風面的東部、恆春半島、午後山區有局部短暫陣雨機會，氣溫方面，白天感受依舊偏暖悶熱，早晚則較為舒適，日夜溫差大。
林孝儒提醒，周四白天開始至周五，鋒面由北往南通過台灣，隨後東北季風增強，全台都有短暫陣雨、雷雨機會，期間容易有局部對流發展，並伴隨瞬間較大雨勢、雷擊、強陣風，氣溫方面，受降雨及東北季風影響，中北部、東部高溫剩下23至25度，南部26至29度，各地低溫19至22度。
林孝儒提及，周六鋒面減弱遠離，台灣受東北季風影響，加上華南雲系通過，各地氣溫仍偏涼，天氣陰時多雲，仍有局部短暫陣雨機會，但整體降雨強度比周五弱，周日則隨東北季風減弱、水氣遠離，各地天氣逐漸好轉為晴時多雲，氣溫也將再回升。
整體而言，今天至周三，各地是較穩定的天氣，白天偏暖偏熱，早晚舒適略涼，西部清晨局部地區有低雲或霧；周四至周六需特別留意鋒面通過帶來的天氣轉變，降雨機率提高，有雷雨及局部較大雨勢機會，外出請記得攜帶雨具。