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▲第二公演小考排名。（圖／翻攝自微博）

41歲台灣歌手曾沛慈近來參加中國真人秀《乘風2026》（簡稱「浪姐」）獲得關注，嗓音清亮具有穿透力，一開口就震撼全場，最新的第二公演小考，她和隊友王濛、黃燦燦合唱〈篇章〉，一開口就讓製作人趙兆忍不住拍手，許多網友都驚嘆，曾沛慈的嗓音跟其他參賽者，完全是不同等級的。曾沛慈和演員黃燦燦、運動選手王濛組隊演唱〈篇章〉，在第二公演小考中，曾沛慈依舊穩定發揮，才開口哼旋律，趙兆就忍不住拍手，李心潔也露出認可的表情，將全場的氣氛帶進另一個層級。輪到黃燦燦演唱時，可以明顯感受到音準和音色都已經跑掉，不過她非常認真想將自己負責的部分發揮好，更別說王濛本來就跟娛樂圈無關，唱歌對她而言更有難度，曾沛慈不放棄2位隊友，用合聲幫助她們的演唱。網友看了不禁讚嘆，「沛慈硬生生把2位真的唱功比路人更差的姐姐變成歌手」、「沛慈姐姐的舞台是教科書等級」、「不只自己唱，還幫唱了」、「跟其他隊員不是一個次元的」。