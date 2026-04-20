韓國天團BIGBANG今年受邀登上全美最大音樂盛事科切拉音樂節（Coachella）表演，繼上週末壓軸登場後，今（20）日BIGBANG在台灣時間下午1點30分，照樣會壓軸登台，科切拉官方YouTube可收看直播。回顧上週演出歌單，BIGBANG共帶來多達16首歌曲，其中安可曲〈春夏秋冬（Still Life）〉他們更保留前隊友T.O.P唱饒舌的歌聲，展現BIGBANG的團魂，讓粉絲感動不已。
BIGBANG今再戰科切拉！首週16首歌單回顧
《NOWNEWS今日新聞》本文為各位整理BIGBANG在科切拉音樂節的歌單，通常第一週演出曲目會和第二週相同，而上週BIGBANG就在Outdoor Theatre（戶外舞台）帶來16首經典歌曲。首先登場的是招牌夯歌〈BANG BANG BANG〉、〈Fantastic Baby〉，旋律一出現立刻嗨爆全場，接著他們還表演了新歌〈HOME SWEET HOME〉，以及經典老歌〈一天一天〉、〈謊言〉等。
而3名成員大聲、太陽、GD（G-DRAGON，權志龍）也帶來各自的SOLO舞台，太陽表演歌曲〈RINGGA LINGA〉、GD演唱新歌〈POWER〉，接著兩個人又一起合唱了〈GOOD BOY〉，掀起全場高潮。大聲則是帶來歌曲〈看我貴順〉，讓台下觀眾耳目一新，因為〈看我貴順〉是韓國傳統演歌的曲風，這也是第一次有Trot風格歌曲登上科切拉音樂節。
T.O.P驚喜獻聲！BIGBANG團魂逼哭粉絲
最後，BIGBANG收尾的安可曲是T.O.P還在團內時，最後一次推出的4人歌曲〈春夏秋冬（Still Life）〉，一開始3人以清唱的方式拉開序幕，接著音樂漸強，在GD唱完自己的Part後，舞台隨即出現T.O.P的歌聲，讓台下歌迷尖叫聲連連。3人在台上刻意沒有代唱T.O.P的饒舌，讓T.O.P原音重現，展現了BIGBANG永存的團結精神，不少VIP（官方粉絲名）因此感動落淚。
BIGBANG台灣時間13:30登場 YouTube可看直播
今日BIGBANG登場的時間同樣在美國時間晚間10點30分，也就是台灣時間下午1點30分，表演時間長達1小時，台灣的粉絲可以透過科切拉官方YouTube收看直播，但要注意BIGBANG表演的場地是Outdoor Theatre而非主舞台Main Stage，不要看錯喔！
📌BIGBANG科切拉音樂節（Coachella）16首完整歌單：
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《NOWNEWS今日新聞》本文為各位整理BIGBANG在科切拉音樂節的歌單，通常第一週演出曲目會和第二週相同，而上週BIGBANG就在Outdoor Theatre（戶外舞台）帶來16首經典歌曲。首先登場的是招牌夯歌〈BANG BANG BANG〉、〈Fantastic Baby〉，旋律一出現立刻嗨爆全場，接著他們還表演了新歌〈HOME SWEET HOME〉，以及經典老歌〈一天一天〉、〈謊言〉等。
而3名成員大聲、太陽、GD（G-DRAGON，權志龍）也帶來各自的SOLO舞台，太陽表演歌曲〈RINGGA LINGA〉、GD演唱新歌〈POWER〉，接著兩個人又一起合唱了〈GOOD BOY〉，掀起全場高潮。大聲則是帶來歌曲〈看我貴順〉，讓台下觀眾耳目一新，因為〈看我貴順〉是韓國傳統演歌的曲風，這也是第一次有Trot風格歌曲登上科切拉音樂節。
T.O.P驚喜獻聲！BIGBANG團魂逼哭粉絲
最後，BIGBANG收尾的安可曲是T.O.P還在團內時，最後一次推出的4人歌曲〈春夏秋冬（Still Life）〉，一開始3人以清唱的方式拉開序幕，接著音樂漸強，在GD唱完自己的Part後，舞台隨即出現T.O.P的歌聲，讓台下歌迷尖叫聲連連。3人在台上刻意沒有代唱T.O.P的饒舌，讓T.O.P原音重現，展現了BIGBANG永存的團結精神，不少VIP（官方粉絲名）因此感動落淚。
BIGBANG台灣時間13:30登場 YouTube可看直播
今日BIGBANG登場的時間同樣在美國時間晚間10點30分，也就是台灣時間下午1點30分，表演時間長達1小時，台灣的粉絲可以透過科切拉官方YouTube收看直播，但要注意BIGBANG表演的場地是Outdoor Theatre而非主舞台Main Stage，不要看錯喔！
📌BIGBANG科切拉音樂節（Coachella）16首完整歌單：
- BANG BANG BANG
- FANTASTIC BABY
- SOBER
- A FOOL OF TEARS
- LOSER
- 一天一天
- 謊言
- RINGGA LINGA（太陽SOLO）
- POWER（GD SOLO）
- GOOD BOY（GDx太陽）
- HANDO-CHOGUA（大聲SOLO）
- 看我貴順
- HOME SWEET HOME
- BAD BOY
- WE LIKE 2 PARTY
- 春夏秋冬（Still Life）