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魔術一甩進攻當機陰霾 開局強攻定調

魔術先發五人全員上雙 雙星閃耀底特律

康寧漢狂砍39分孤掌難鳴 活塞隊友低迷成敗筆

2026年NBA季後賽上演令人跌破眼鏡的驚天冷門！東區頭號種子底特律活塞今（20）日坐鎮主場，迎戰從附加賽驚險脫穎而出的第8種子奧蘭多魔術。沒想到魔術隊展現出「光腳不怕穿鞋」的企圖心，全場壓著龍頭打，終場以112：101爆冷擊敗活塞，在客場先拔頭籌，也向全聯盟宣告「老八傳奇」正式啟動。過往魔術隊常被詬病進攻端容易陷入當機，但此役開局便火力全開，首節以35：27取得8分領先。雖然活塞在第二節試圖反撲，半場結束時追至51：55僅4分落後，但易籃後活塞始終找不到逆轉機會。來到關鍵第四節，魔術隊展現出超越年齡的沉著，完全不給對手機會，穩紮穩打守住勝果。魔術能成功爆冷，靠的是先發五虎極其優異的團隊發揮。雙核心表現最為出色。斑切羅 (Paolo Banchero)攻下全隊最高23分，而法蘭茲·華格納 (Franz Wagner)也穩定貢獻19分。 全隊先發五人得分皆達兩位數，流暢的分享球讓活塞防線疲於奔命。這場勝利無疑重重打臉了賽前不看好他們的球迷與各大專家球評，士氣達到巔峰。反觀活塞隊，這場輸球可以說是「毫不意外」。雖然少主康寧漢（Cade Cunningham）在氣胸傷癒復出後繳出了個人巔峰之作，全場27投13中、狂轟39分試圖扛起球隊，無奈隊友支援趨近於零。除了哈里斯（Tobias Harris）貢獻17分外，其餘活塞球員得分皆未超過10分。團隊戰力的極端失衡，讓康寧漢的39分巔峰之作化為泡影。若活塞其他主力無法在第二戰找回手感，這支東區龍頭恐怕會面臨歷史性的翻船危機。雙方三日後將繼續在底特律進行系列賽第二戰。