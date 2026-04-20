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▲鍾欣怡（左）2014年嫁給孫樂欣（右），一家四口幸福美滿。（圖／翻攝自鍾欣怡臉書）

鍾欣怡淡出演藝圈！淚嘆近況：不能什麼都要

▲鍾欣怡（如圖）身兼職場女性與母親角色，感嘆面臨許多「不得不。」（圖／翻攝鍾欣怡臉書）

鍾欣怡事業家庭終極二選一！許願人生不後悔

藝人鍾欣怡2014年與名製作人孫樂欣結婚，爾後迎來1子1女，便轉而投入家庭生活，本月17日她逢44歲生日，今（20）日一早透過社群臉書寫下心境，鍾欣怡吐露距上一部戲劇作品已是10年前，未來即將復出，重拾演員身分，同時也感嘆，兼具母親時常面臨許多「不得不」，不能什麼都想要，必須在每一個人生階段裡，不斷誠實地反思，最終，在對的時間做出不後悔的選擇。鍾欣怡今稍早發文，開頭祝福自己生日快樂，談到近年來鮮少出現於螢光幕，許多粉絲好奇問「怎麼不再演戲了？」她才娓娓道來，鍾欣怡為了陪伴孩子成長，10多年把「演員鍾欣怡」藏進了人生的衣櫃最深處、沒有想過再拿出來。鍾欣怡放棄了最心愛的志向，一直到去年，孩子都進入小學後，她才開始動念找回「自己」，恰巧有2部戲劇邀約找上門，鍾欣怡激動不已，更幸運地是，2個孩子也同時錄取美國音樂名校夏令營，工作與家庭，都將在今年暑假有全新樣貌。面對「回歸戲劇」與「守護孩子夢想」的終極二選一，鍾欣怡確實掙扎過，可是她一點也不褪卻，身為職場女人兼媽媽的角色，面臨很多「不得不」不能什麼都想要，「妳得必須在每一個階段裡，誠實地問自己：我最不能錯過的是什麼？」鍾欣怡：「這幾年我的職場跑道換了，如你們所見的新媒體、影音跑道，沒有了戲劇作品，但我從未停止前進 也沒有把腳步放慢，我只是把力氣放在其它更重要的地方。謝謝這份魔鬼級的禮物40+的女人，要在對的時間做出不後悔的選擇。」