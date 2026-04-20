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NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽首輪第一戰爆出驚天大冷門！例行賽戰績高居東區第一、被譽為本季最大黑馬的底特律活塞隊，今（20）日在主場迎戰從附加賽突圍的奧蘭多魔術隊，最終竟以101：112敗北。活塞球星康寧漢（Cade Cunningham）狂轟39分展現狀元本色，但仍無法魔術逆襲，數據顯示活塞在季後賽主場已長達17年之久未能奪得一勝，在那之後吞下了11連敗，這無疑讓本組系列賽「老八傳奇」的氛圍更加濃烈。本場比賽的焦點在於2021年狀元康寧漢與2022年狀元班凱羅（Paolo Banchero）的正面對決。康寧漢今日傾其所有，全場27投13中、轟下39分5籃板4助攻，然而除了他之外，活塞其餘球員火力支援有限。特別是內線核心杜倫（Jalen Duren）今日完全失常，出賽33分鐘僅有4次出手得到8分，其在場上的正負值為慘澹的-21。反觀魔術隊狀元班凱羅，雖然在後兩節面臨活塞包夾，但他利用吸引防守的能力為隊友創造空間。班凱羅全場15投8中，高效率貢獻23分9籃板4助攻。在班凱羅的帶動下，魔術隊首發五虎全部得分上雙，小華格納（Franz Wagner）19分、卡特（Wendell Carter Jr.）與貝恩（Desmond Bane）各拿17分、薩格斯（Jalen Suggs）16分，團隊籃球成為魔術爆冷的關鍵。隨著今日失利，一項令底特律球迷心碎的紀錄再次被提及。活塞隊上一次在季後賽主場贏球，竟然要追溯到2008年5月26日的東區決賽第四戰，當時他們擊敗了波士頓塞爾提克。此後活塞在2009年、2016年、2019年的季後賽首輪皆遭到橫掃淘汰。上個賽季（2025年）雖然在客場從尼克隊手中偷走兩勝，但回到主場卻全數吞敗。今日的輸球意味著活塞隊在季後賽主場已經連續17年（跨度18個賽季）未能品嚐勝仗滋味，目前處於11連敗當中。這項數據無疑是今年力拼爭冠的底特律最危險的信號。對於活塞內線巨獸杜倫低迷的表現，美國媒體《PolyMarket》毫不留情地開酸，發文直指「季後賽的杜倫像極了肯德里克·帕金斯（Kendrick Perkins）」，諷刺其在進攻端毫無貢獻。由於杜倫無法在禁區製造威脅，導致魔術隊能肆無忌憚地包夾康寧漢，這也成為活塞進攻端停滯的主因。魔術隊成為本屆季後賽第一輪首戰中，唯一一支在客場獲勝的球隊，目前士氣大振。根據ESPN在賽前的預測，活塞勝率原高達78.3%，魔術僅有21.7%，但最終結果跌破眾人眼鏡。休整兩天後，活塞將繼續在主場迎戰魔術。