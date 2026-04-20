美國職棒大聯盟（Major League Baseball）底特律老虎今（20）日在客場對上波士頓紅襪，台灣旅美好手李灝宇在本場比賽擔任先發三壘手打第8棒，此戰繳出4支0，吞下2次三振，大聯盟生涯首安尚未出爐，老虎本場比賽靠著瓊斯（Jahmai Jones）與丁格勒（Dillon Dingler）的兩發全壘打，終場以6：2擊敗紅襪。
李灝宇4打席吞2K 首安仍未出爐
1局上，老虎靠著維爾林（Matt Vierling）與丁格勒連續兩支二壘安打，取得1：0領先，2局上李灝宇迎來本場比賽第一個打席，面對紅襪火球男克羅謝（Garrett Crochet ）第一顆內角壞球被李灝宇選掉，隨後面對連續三顆速球，李灝宇最終揮棒落空遭到三振。
瓊斯、丁格勒接連開轟 老虎客場擊敗紅襪
5局上半，李灝宇作為首棒打者登場，第一顆偏高卡特球，主審認定為好球，隨後兩顆速球，李灝宇都揮棒落空吞下本場比賽第2次三振。隨後瓊斯先是擊出一發陽春砲，丁格勒在一、二壘有人的情況下，敲出一發3分砲，幫助老虎取得5：1領先。
6局上，李灝宇面對紅襪牛棚投手華生（Ryan Watson ）在1好1壞的情況下，一顆紅中卡特球擊出內野滾地球出局，8局上，李灝宇本場比賽最後一個打席，面對安德森（Jack Anderson）最終擊出中外野飛球出局。
老虎在9局上靠著托瑞斯（Gleyber Torres）敲出帶有一分打點的安打，將領先擴大為6：1，雖紅襪在9局下靠著杜賓（Caleb Durbin）的安打，將比分縮小至2：6，但打線未能延續攻勢，終場紅襪就以2：6不敵老虎。
資料來源：《MLB》
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1局上，老虎靠著維爾林（Matt Vierling）與丁格勒連續兩支二壘安打，取得1：0領先，2局上李灝宇迎來本場比賽第一個打席，面對紅襪火球男克羅謝（Garrett Crochet ）第一顆內角壞球被李灝宇選掉，隨後面對連續三顆速球，李灝宇最終揮棒落空遭到三振。
瓊斯、丁格勒接連開轟 老虎客場擊敗紅襪
5局上半，李灝宇作為首棒打者登場，第一顆偏高卡特球，主審認定為好球，隨後兩顆速球，李灝宇都揮棒落空吞下本場比賽第2次三振。隨後瓊斯先是擊出一發陽春砲，丁格勒在一、二壘有人的情況下，敲出一發3分砲，幫助老虎取得5：1領先。
6局上，李灝宇面對紅襪牛棚投手華生（Ryan Watson ）在1好1壞的情況下，一顆紅中卡特球擊出內野滾地球出局，8局上，李灝宇本場比賽最後一個打席，面對安德森（Jack Anderson）最終擊出中外野飛球出局。
老虎在9局上靠著托瑞斯（Gleyber Torres）敲出帶有一分打點的安打，將領先擴大為6：1，雖紅襪在9局下靠著杜賓（Caleb Durbin）的安打，將比分縮小至2：6，但打線未能延續攻勢，終場紅襪就以2：6不敵老虎。
資料來源：《MLB》