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海外YTR公布割頸案「乾哥乾妹照片」！5天破200萬點閱

▲新北少年割頸案被害人父母認為二審結果仍判太輕，情緒失控悲吼「給他們機會，誰給我們機會」。（圖／記者嚴俊強攝）

割頸案「判刑太輕」被檢視！Cheap質疑：《少年事件處理法》像是加害者的保護傘

涉案的「乾哥」判刑12年，假釋門檻為4年；「乾妹」判11年，門檻為3年8個月，若順利假釋，出獄時可能還不到20歲

「但這也做不到？還必須靠一個住在海外的Yter來幫我們實現？」

根據《兒少法》與《少年事件處理法》，公布未成年加害者的姓名、照片或足以辨識身分的資訊，不僅會面臨高額行政罰鍰，更可能背負刑事責任

2023年新北市一所國中發生震撼社會割頸案，加害少年、少女後續被判處12年及11年有期徒刑，讓受害者家屬痛批：「台灣司法已死。」然而最近，海外一位專講懸疑謎案的YouTube頻道上傳最新影片，結果直接在影片中公開加害者「乾哥乾妹照片」，短短5天吸引超過200萬點閱，甚至引起網紅Cheap、許多政治人物都有聲援此事，不少台灣網友都留言表示：「台灣的法律早已死，最會保護不該保護的惡人」。海外一位專門講懸疑謎案的YouTuber，近日上傳最新影片，以畫面輔佐口白揭露2023年在新北一所高中發生的割頸案內容，影片當中不避諱的直接公開加害者乾哥、乾妹本人的照片以及姓名。點閱率在短短5天的時間衝破200萬。許多台灣網友就留言，甚至還有人抖內表示：「台灣的法律已死，竟然還需要仰賴海外YTR來公布加害者長相」、「看這個點閱率，就能知道大家對判決多失望....」、「這根本是完全的輕判，還因為是未成年的關係，不到20歲就能假釋出獄，太荒唐」、「台灣的法律跟司法真的變成國際笑話」。網紅Cheap也在臉書上發文表示：「這起案件之所以引發社會憤怒，不只是案情本身令人震驚，不少人也認為刑度偏輕。」，「甚至比大學生出社會還早，但受害者的生命卻永遠停在15歲。」Cheap痛批，《少年事件處理法》像是加害者的保護傘，「法律規定媒體不能報導加害者的姓名、照片，甚至連前科都要塗銷，這是在保護兇手？」過去曾經有網友公開相關資訊遭到重罰30萬。Cheap也感嘆，法律不判死、判得輕就算了，大眾希望透過「公布長相」讓加害者社會性死亡，作為另一種懲罰、另一種正義，不過，Cheap也提醒，民眾即使再憤怒，也不應貿然違法公開未成年加害者個資，，「除非你人住在海外，否則千萬不要以身試法。」