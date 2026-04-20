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打破「65場門檻」限制：特殊條款下的競爭者

StatMuse數據打臉：聯盟第一人為何落選？

場均33.5分： 傲視全聯盟，摘下年度得分王。





傲視全聯盟，摘下年度得分王。 場均8.3次助攻： 聯盟第三，擁有頂級組織力。





聯盟第三，擁有頂級組織力。 場均1.6次抄截： 排名第六，展現防守積極性。





排名第六，展現防守積極性。 場均7.7個籃板： 全能戰力的體現。





美媒分析：勝率與防守評分的刻板印象？

NBA 官方今（20）日正式揭曉2025-26賽季例行賽各項大獎的最終候選名單。在最受矚目的最有價值球員（MVP）獎項中，由亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、約基奇（Nikola Jokić）與文班亞馬（Victor Wembanyama）入選。然而，名單一出立即引發全美熱議，因為本季繳出統治級數據的湖人球星唐西奇（Luka Doncic），竟意外跌出前三名，成為年度最大遺珠。本賽季唐西奇因陪產與傷勢，例行賽僅出戰64場，原本依據聯盟規定，未達65場門檻將自動喪失年度獎項競爭資格。然而，經由向聯盟申訴並啟動「特殊條款」審核後，NBA認定唐西奇去年12月因迎接女兒誕生而缺席屬不可抗力因素，正式批准他具備競爭MVP、年度第一隊等獎項的資格。這份豁免權原被視為唐西奇爭奪獎項的「救命草」，讓他能憑藉場上的表現與其他對手一較高下。美媒《StatMuse》隨即曬出唐西奇本季的「恐怖數據」質疑評審選擇：唐西奇不僅是數據怪物，更是帶領球隊位居西區前四強的核心引擎。對比入選的三人，唐西奇在得分與助攻的綜合破壞力上甚至更勝一籌，卻在最終決選中被擋在門外。部分分析人士指出，儘管唐西奇獲得出賽場次豁免，但在評審眼中，出賽數未達標的「觀感」可能仍潛意識影響了投票意向。此外，相較於雷霆亞歷山大的龍頭戰績，以及文班亞馬在防守端的絕對影響力，唐西奇雖然個人進攻無懈可擊，但在球隊戰績穩定度及防守端評價上，似乎成為阻止他衝擊MVP的最後一根稻草。