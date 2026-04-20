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NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽首輪第一戰，西區第2種子聖安東尼奧馬刺隊今（20）日在主場迎戰從附加賽突圍的波特蘭拓荒者隊。這場比賽是馬刺新星文班亞馬（Victor Wembanyama）的季後賽首秀，他在首節再在舞台上展現自己傲人的天賦，一次攻防轉換回合中，背後運球過人、之後又在罰球線轉身雙手暴扣，讓坐在場邊的兩位狀元前輩鄧肯（Tim Duncan）與羅賓森（David Robinson）露出了笑容。今日比賽暫停期間，電視轉播鏡頭捕捉到了極具歷史意義的一幕，文班亞馬、鄧肯與羅賓森三位馬刺隊史選中的選秀狀元同時出現在畫面中。這三位長人分別代表了馬刺隊不同時代的輝煌，而文班亞馬正接過兩位傳奇巨星的火炬。除了禁區雙塔，馬刺名宿「刺客」吉諾比利（Manu Ginobili）今日也現身AT&T 中心（AT&T Center）主場，並在場邊與文班亞馬的父親費利克斯（Félix）親切交流，顯示出馬刺大家庭對這位超新星的全力支持。比賽首節，文班亞馬展現了與其身高完全不符的控球技巧，他以一次流暢的極限背後運球直接過掉拓荒者防守球員阿夫迪亞（Deni Avdija），隨後在罰球線轉身後加速起飛，以一記雷霆萬鈞的雙手暴扣得手。這一幕讓場邊觀戰的鄧肯與羅賓森開心地笑了起來，美媒更驚嘆文班亞馬是馬刺在季後賽走得更遠的關鍵。雖然博彩數據模型預測文班亞馬今日得分可能在28.5分以下（賽前場均25.0分），但他目前出賽13分鐘已經得到16分。除了文班亞馬的個人秀，馬刺隊今日團隊戰力同樣驚人。首節末段，主控福克斯（De'Aaron Fox）連續變向晃開空間命中三分，率領馬刺轟出一波15：3的進攻高潮。加上凱爾登（Keldon Johnson）射入一記壓哨三分球，馬刺在首節結束便以30：22領先拓荒者。本季馬刺隊打出62勝20負的聯盟頂尖戰績，僅次於雷霆。面對從附加賽辛苦晉級的拓荒者，馬刺在首戰便展現出強大的防守深度（賽季失分聯盟第8）。