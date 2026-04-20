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帶傷拼鬥仍遭逆轉 首戰失利埋下隱憂

進攻端唯一核心 缺陣恐引發連鎖反應

背水一戰的考驗 灰狼能找到自己的出路？

明尼蘇達灰狼隊的季後賽之路正籠罩在巨大的陰霾之中，據《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）最新報導，灰狼頭號球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）因右膝傷病管理（Injury Management），目前被列入對陣金塊系列賽第二戰的「出戰成疑（Questionable）」名單。對於首戰慘遭金塊大逆轉的灰狼而言，這無疑是一個毀滅性的打擊。在系列賽首場比賽中，愛德華茲雖然受膝傷困擾，但仍展現領袖硬氣，出戰並繳出22 分、7次助攻的成績單。儘管他一度帶領球隊取得領先，無奈強權金塊在下半場發動海嘯般的高原反擊，最終灰狼以105：116慘遭大逆轉，目前系列賽以0比1落後。賽後診斷顯示，愛德華茲的膝蓋傷勢在高度對抗後出現不適。雖然他在例行賽末段曾因相同傷勢缺席多場比賽，但季後賽的高強度對抗顯然讓傷情管理變得更加棘手。對灰狼而言，愛德華茲不只是球隊的得分王，更是進攻體系的靈魂。若他在G2無法上場，灰狼將失去場均近30分的火力輸出與強大的側翼破壞力。在缺乏第二穩定得分點跳出來的情況下，灰狼想要在丹佛客場取勝，難度堪比登天。如果愛德華茲缺席，灰狼要在客場取勝難度將提升不少。一旦帶著0比2的劣勢回到主場，面對心理素質強大的金塊，翻盤的機率可能微乎其微，這個系列賽恐將提前進入倒數計時。灰狼與金塊的季後賽首輪G2將於台灣時間於丹佛波爾體育館（Ball Arena）開打。愛德華茲是否會為了延續球隊生命線而強行出戰，或是為了保護職業生涯選擇休戰，將成為明日比賽最關鍵的變數。